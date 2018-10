Zagrebško sodišče zavrnilo obtožnico proti Luki Modriću

Zagrebško sodišče je za časnik Večernji listpotrdilo, da so na svoji seji prejšnji petek zavrnili obtožnico proti Luku Modriću, a svoje odločitve niso pojasnili. Časnik na svoji spletni strani ugiba, da so obtožnico zavrnili, ker je bila vložena, preden se je pravnomočno končal postopek proti Mamiću. Na to naj bi se sklicevali tudi Modrićevi odvetniki.

Za pričakovati je, da se bo tožilstvo pritožilo ter da bo o obtožnici odločalo drugostopenjsko sodišče v Zagrebu. Modrića bremenijo, da je na sojenju Zdravku Mamiću junija lani v Osijeku nekoliko spremenil zgodbo, ki jo je o podpisovanju spornih aneksov na pogodbe o razdelitvi denarja z Mamićem pri prestopu v drugi klub povedal tožilcem med preiskavo leta 2015.

Minilo bi lahko še več let

Mamić je bil junija letos nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora, a je pred objavo sodbe pobegnil v Bosno in Hercegovino, ki ga ne bo izročila Hrvaški, ker ima Mamić tudi bosansko-hercegovsko državljanstvo. Osiješko sodišče je junija odločilo, da je Zdravko Mamić z bratom Zoranom Mamićem, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićemter davkarjem Milanom Pernarjemzagrebški klub oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov ter da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov.

Večernji listna svoji spletni strani prav tako navaja, da ni možno predvidevati, kdaj bodo pravnomočno sklenili postopek proti Mamiću, a sodeč po nekaterih drugih primerih, kot je sojenje nekdanjem hrvaškem premierju in predsedniku HDZ Ivu Sanaderju, bodo lahko minila leta, preden bo znana drugostopenjska odločitev. Po Modriću tudi drugi hrvaški nogometni reprezentant in zvezdnik Liverpoola Dejan Lovrenlahko pričakuje, da bo sodišče zavrnilo podobno obtožnico, ki je bila vložena prejšnji mesec proti njemu prav tako zaradi suma lažnega pričanja med sojenjem Mamiću v Osijeku septembra lani.