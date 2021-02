Zaha ne bo več klečal: To početje nima učinka in je degradacijsko

"Vse skupaj je izgubilo pomen. Klečanje je postalo zgolj nekaj, kar pač počnemo. To pa zame ni dovolj. Zato tega ne bom več počel," je bil razočaran 28-letnik, ki je dodal: "Ali moram na majici res nositi znak gibanja BLM, da me bodo ljudje upoštevali kot enakopravnega? Ne, tega ne bom več počel."

Wilfried Zaha je tako postal prvi nogometaš v elitnem angleškem prvenstvu, ki je javno naznanil, da ne bo več sodeloval pri klečanju v podporo gibanju, ki se bori za pravice temnopoltih. Verjame namreč, da tovrstna poteza nima več želenega učinka. "Imam občutek, da klečanje le še bolj degradira temnopolte. Ko sem odraščal, sta mi starša vedno govorila, naj bom ponosen na svojo barvo kože. Zato menim, da bi morali vsi stati visoko in ponosno," je na nogometno-poslovni konferenci, ki jo je organiziral Financial Times , razlagal reprezentant Slonokoščene obale.

Premier League se je pred sezono nekoliko distancirala od gibanja Black Lives Matter (BLM), ko je njihov grb, ki so ga na svojih dresih nosili vsi nogometaši, zamenjala z napisom No Room for Racism (v slovenščini: ni prostora za rasizem, op. a.).

Zaha je med drugim še razkril, da že vse od 16. leta na pobudo mame deset odstotkov nogometnega zaslužka nameni v dobrodelne namene. Meni pa, da so napadi na temnopolte športnike na družbenih omrežjih, ki so v zadnjih mesecih vse pogostejši, le odraz tega, da se nič ne premakne na bolje. "Želimo povedati, da smo enakopravni, a to ne deluje. Dokler ne bo resne spremembe, me ne sprašujte, zakaj ne klečim. O tem ne želim niti slišati, dokler se stvari pri vrhu ne začnejo premikati."

'Početje brez prave vrednosti'

Že pred tem so se za podobno potezo odločili pri drugoligašu Brentfordu, kjer so svojo odločitev pojasnili v izjavi za javnost, v kateri so izpostavili, da verjamejo v boj za rasno enakopravnost, a ne na način, s katerim se ga lotevajo na Otoku. Že septembra pa je direktor Queens Park Rangers Les Ferdinand klečanje pred začetkom tekem označil za dejanje brez prave vsebinske vrednosti.

Je pa na drugi strani angleški selektor Gareth Southagte pred časom izrazil podporo tovrstnemu početju, ko je dejal: "Vsak, ki to počne, ve, da je namenjeno podpori temnopoltim, ki v nekaterih primerih še vedno nimajo enakih možnosti. Je znak nasprotovanja rasizmu in obenem podpore temnopoltim soigralcem, klubskemu osebju in vsem, ki delujejo v nogometu. Je nekaj, kar nas kot ljudi združuje. Čeprav nekateri govorijo, da nima več takšnega učinka, se s tem ne strinjam. Ravno nasprotno, mislim, da je klečanje še kako vplivno."