Nogomet

Zahovič se vrača: prepričala ga je Uefa

Ljubljana, 07. 04. 2026 16.15

Avtor:
J.B.
Zlatko Zahovič bo nocoj gost v studiu Lige prvakov.

Zlatko Zahovič vse od odhoda z mesta športnega direktorja Maribora pred šestimi leti ni deloval v nogometu, a se bo to v kratkem spremenilo. Prevzel bo vlogo "opazovalca tekem" pod okriljem Evropske nogometne zveze.

Zlatko Zahovič bo širom Evrope spremljal tekme, pisal poročila in Uefi dajal povratne informacije, pri čemer se bo seveda zanašal na svoje bogato nogometno znanje. Spomnimo, eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov je po koncu profesionalne kariere zablestel kot športni direktor Maribora, s katerim je serijsko osvajal državne naslove in nastopal v evropskih tekmovanjih, dvakrat celo v Ligi prvakov.

Od Ljudskega vrta se je poslovil marca 2020, odtlej pa vsaj v nogometu ni uradno deloval. Sedaj bo prevzel vlogo, ki sta jo v preteklosti že opravljala Miran Pavlin in Milenko Ačimović. Številni so v tem času poudarjali, da si Slovenija ne more privoščiti, da bi strokovnjak Zahovičevega kova nogomet spremljal na stranskem tiru, kar se bo končno spremenilo.

FOTO: Luka Kotnik

Kdo ve, morda pa je vloga na Uefi tudi začetek njegovega povratka v slovenski nogomet, kar bi glede na njegov dosedanji doprinos prišlo še kako prav.

Zahovič bo nocoj tudi gost v našem studiu Lige prvakov. Spremljali bomo spektakel med madridskim Realom in Bayernom. Začnemo ob 20.30.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24UR
