Zahovič se vrača: prepričala ga je Uefa

Zlatko Zahovič bo širom Evrope spremljal tekme, pisal poročila in Uefi dajal povratne informacije, pri čemer se bo seveda zanašal na svoje bogato nogometno znanje. Spomnimo, eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov je po koncu profesionalne kariere zablestel kot športni direktor Maribora, s katerim je serijsko osvajal državne naslove in nastopal v evropskih tekmovanjih, dvakrat celo v Ligi prvakov.

Od Ljudskega vrta se je poslovil marca 2020, odtlej pa vsaj v nogometu ni uradno deloval. Sedaj bo prevzel vlogo, ki sta jo v preteklosti že opravljala Miran Pavlin in Milenko Ačimović. Številni so v tem času poudarjali, da si Slovenija ne more privoščiti, da bi strokovnjak Zahovičevega kova nogomet spremljal na stranskem tiru, kar se bo končno spremenilo.