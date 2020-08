Zahović in Milanič v Fuzbalu: Leipzig in Lyon osvežitev, lovorika PSG-ju ali Bayernu

Posvetili smo se izključno razpletu četrtfinala Lige prvakov, kjer smo doživeli dve presenečenji. "Leipzig in Lyon sta prava popestritev in osvežitev Lige prvakov," je med drugim omenil Zlatko Zahović. Z njim se strinja tudi Darko Milanič, ki dodaja: "Vseeno ostajata favorita PSG in Bayern, ki jima pripisujem več možnosti za končno zmago."

Oba gosta sta temeljito analizirala vse štiri tekme prejšnjega tedna, napovedala prihajajoča polfinalna obračuna in si upala napovedati, koga bomo spremljali v nedeljskem finalu.