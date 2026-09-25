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Nogomet

Zahovič iskreno: Čeferin je letos že drugič rešil NK Maribor

Maribor, 25. 09. 2026 20.35 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Zlatko Zahovič

Zlatko Zahovič je po povratku na položaj športnega direktorja NK Maribor že začel štajersko nogometno krivuljo obračati navzgor. Med reprezentančnim premorom je v pogovoru za Večer razjasnil marsikatero podrobnost, s posebej lepimi besedami pa je spregovoril o predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu.

Zlatko Zahović
Zlatko Zahović
FOTO: NK Maribor

Jasno je bilo, da bosta Maribor in slovenski nogomet veliko pridobila z vrnitvijo Zlatka Zahoviča. Nekdanji legendarni nogometaš je v štajersko prestolnico vrnil upanje in uspel stabilizirati stanje v najbolj nogometnem mestu pri nas. Maribor trenutno zaseda prvo mesto na razpredelnici, po 10 tekmah imajo vijolični 20 točk, v ligi pa še ne poznajo poraza.

Zahovič se je na položaj, kjer je v prejšnjem desetletju spisal največje uspehe slovenskega klubskega nogometa, vrnil po pogovoru s predsednikom Evropske nogometne zveze (UEFA) Aleksandrom Čeferinom. O rojaku na čelu evropskega nogometa je imel najboljši strelec slovenske reprezentance same lepe besede: "Čeferin je letos že drugič rešil NK Maribor. Po njegovem klicu sem začel razmišljati o povratku. Moram biti iskren, na začetku je bilo stanje tako slabo, da nisem našel razloga za vrnitev. Sčasoma sem stopil v stik s predsednikom kluba in ostalo je zgodovina," je povedal 55-letnik.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: AP

V medijih je bilo prelitega veliko črnila o odnosih na relaciji Čeferin-Zahovič, glede na njuno zgodovino, ko je nekdanji odličen napadalec prvič opravljal funkcijo športnega direktorja v svojem klubu, Grosupeljčan pa je bil še predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS). Toda Zahovič je v več kot urnem pogovoru za Večer jasno povedal, da sta bila vedno v dobrih stikih: "Zanimivo mi je, ko ljudje govorijo, da sva imela slab odnos. Vsaj trikrat na leto sva se slišala. Imela sva zaplet zaradi moje napake, ki pa sva ga takoj rešila. Ljudje mi nenehno govorijo o tem, a ne razumem, zakaj. Vedno sva bila v stiku. On je predsednik Uefe, to je najpomembnejša funkcija v nogometu, zagotovo nima časa pretirano razmišljati o meni."

Zahovič je dal jasno vedeti, da Čeferin vestno spremlja in skrbi za dobrobit našega nogometa: "Zato nam je tudi priskočil na pomoč. Mariboru pomagaš z razlogom. Sami nismo bili sposobni voditi kluba in je skoraj propadel. Za las smo šli čez licenciranje," je bil kruto odkrit športni direktor, ki skupaj s še enim povratnikom v štajersko prestolnico Darkom Milaničem piše novo poglavje v nogometni zgodovini Maribora.

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piu
25. 09. 2026 21.00
Že, že Zdraho, ampak zdaj si ti tam, da rešiš kljub
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