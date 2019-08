Zahović ni sprejel Milaničevega odstopa: Ni on kriv, krivi smo mi

"Ne bom več dovolil, da lahko vsak žvižga najuspešnejšemu trenerju," je za Večerdejal Zlatko Zahović, ki se je tako odzval na informacije, da je Darko Milaničpo zmagi Maribora nad Taborom Sežano (4:2) ponudil odstop in ni vodil prvega treninga pred odhodom na Norveško, kjer vijoličaste sredi prihajajočega tedna čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov z Rosenborgom.

"Odstop ni bil sprejet in nikoli ne bo, dokler bomo zmagovali. Odstop je bil ponujen po zmagi, ne po porazu,"je še izjavil Zahović, ki je lahko slišal številne žvižge kljub sobotni zmagi Mariborčanov nad Sežanci. Vijoličasti so tekmo z igralcem več dobili s 4:2 in v petem krogu proslavili prvo ligaško zmago v sezoni, ob odhajanju z zelenice pa naj bi trener Milanič na žvižge z nekaterih delov tribun odgovoril z nezadovoljnimi kretnjami, po dvoboju je dejal, da ga podpirajo "pravi navijači".

'Argumenti so na njegovi strani'

"Trener je samo človek. Popolnoma ga razumem. Argumenti so na njegovi strani. Tekmo končamo z golom, pa se slišijo žvižgi trenerju? Groza! Razumem, da sta trener NK Maribor in župan najbolj izpostavljeni funkciji v mestu, ki nikoli nimata prav. Naš cilj, naša funkcija je, da mu pomagamo," je za Večer še dodal Zahović.

"Trener je človek, ima ženo in otroke. Lepo je rekel: 'Zmagal sem, pa mi žvižgajo.' Ni kriv on, krivi smo mi v klubu. Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub. Malečnik in Miklavž ne bosta pljuvala po NK Maribor. Malečnik in Miklavž nista NK Maribor! Zahvala za podporo pa gre Violam. Malomeščanstva ne bo v NK Maribor! Žvižgajo tisti, ki so do mladincev igrali v klubu, nato pa niso dobili priložnosti, ker niso bili dovolj kvalitetni."

Dodal je še: "Malečnik in Miklavž ne bosta NK Maribor, meščani Maribora bodo NK Maribor. Žvižga se najuspešnejšemu trenerju v zgodovini. Je to normalno? To je problem pokvarjenosti. Ante Šimundža, največja legenda kluba, je šel, ker so ga pljunili. Tega ne bom več dovolil. Če je treba, grem v 'fajt' z vsemi, samo ne z Violami, ki so ugled kluba. NK Maribor daje dodano kvaliteto mestu, ne pa TAM in 'šraufnciger'."

Maribor ima sto življenj

Zahović pred torkovo povratno tekmo z norveškimi prvaki v Trondheimu sicer ostaja optimist, potem ko so Štajerci prvi obračun s Skandinavci v Ljudskem vrtu sicer prepričljivo izgubili (1:3) in morajo v lovu na napredovanje zabiti najmanj tri gole, če seveda nobenega ne prejmejo. Mariborčani bodo na tekmo na Norveško odpotovali v ponedeljek dopoldne z mariborskega letališča, kjer bi moral tradicionalno svoja pričakovanja predstaviti tudi Milanič, če bo do tedaj seveda res ostal na trenerskem stolčku.

"Žalosten sem, a po drugi strani prepričan, da gremo čez Rosenborg. Imamo sto življenj,"je za Večer še povedal Zahović.

