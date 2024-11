Zahović o slovenski reprezentanci: Kritiki naj se malo umirijo

Novem formatu Lige prvakov

"Meni je ta sistem zelo všeč, kajti mislim, da je Liga prvakov potrebovala spremembo in je šla iz rutine skupin, iz katerih si v veliko primerih lahko že predvideval kaj se bo zgodilo. Tukaj imamo dve tekmi več. Ne samo to, pomembno je, da igraš proti različnim ekipam iz različnih držav, kjer je nogomet drugačen. Nič me ne preseneča ravno zaradi tega novega modela. Klubi so bili v coni ugodja, saj so nekateri vedeli, da so praktično že v izločilnih bojih. Tokrat ni tako. Meni je zanimivo. Nogomet ni v vseh delih Evrope enak. Ta Liga prvakov bo odprla obzorje tudi strokovnjakom."

O portugalskem nogometu

"Sporting ima odlično šolo. Mogoče je bilo vodstvo nestabilno, ampak zdaj so to uredili. Res igrajo dobro. Zbrani so, vedo, kaj počnejo in res igrajo vrhunski nogomet. Trenerja se spomnim še iz mojih časov, ko je sicer bil še zelo mlad. Zanimiv je, zelo metodičen, vendar mislim, da Manchester United potrebuje nekaj drugega. United je eden največjih klubov in zelo, zelo težko bo, če ne bo vedel, kam je prišel. Samo pristop in treningi niso dovolj za Manchester United. Tam moraš po mojem imeti karizmo in Sir Alex Ferguson je bil eden najbolj karizmatičnih."