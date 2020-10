Zahović odhaja na Poljsko

Luka Zahović, osmi najučinkovitejši napadalec v dosedanji zgodovini NK Maribor, je bil v mariborski nogometni šoli od svojega 12. leta. Zahović je, kot piše na uradni klubski spletni strani, v članskem moštvu debitiral ob proslavi naslova prvaka maja 2013, med pokalnim dvobojem s Šenčurjem je zabil prvega izmed 81. golov, prvo evropsko tekmo je odigral proti Rubinu v Kazanu, prelomnico na razvojni poti pa je za 24-letnega občasnega slovenskega reprezentanta pomenila sezona 2014/15, ko je zabil dvanajst prvenstvenih golov in se vpisal med strelce tudi v skupinskem delu Lige prvakov proti Sportingu. Prispeval je delež k naslovom prvaka 2014, 2015, 2017 in 2019, vmes postal dvakrat zapored najboljši strelec slovenskega prvenstva (v sezonah 2017/18 in 2018/19), zdaj pa po sklenitvi dogovora s poljskim prvoligašem postaja udeleženec poljske Ekstraklase. "Številke govorijo zase in so dovolj zgovorne. Luka še ni dopolnil niti 25 let, pa je že toliko dal Mariboru. Zahvala s klubske strani za vse doslej storjeno in veliko športne sreče na novi poti," je za uradno spletno stran kluba pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov.