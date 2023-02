Zahović: Odreči se Modriću na koncu sezone, bi bila velika škoda

Ni skrivnost, da nekoč izjemni nogometaš, kasneje pa podobno uspešni športni direktor nogometašev Maribora, zelo spoštuje 14-kratnega evropskega klubskega prvaka, ki je po njegovem mnenju na prvem srečanju (5:2) na Anfieldu izkoristil vse prednosti v primerjavi z vnovič neprepričljivim tekmecem, ki se že vso sezono muči najti želeno tekmovalno formo. "Menim, da so v Liverpoolu malce zastali in zaspali, kar se na tako vrhunski ravni hitro pozna. Bili so premalo dejavni na tržišču in to sem jim v letošnji sezoni maščuje," je Zahović navedel enega od razlogov za prepričljiv poraz rdečih na kultnem Anfieldu in se v nadaljevanju dotaknil nove vrhunske predstave hrvaškega maestra Luke Modrića.

"Ko govorimo o Luki Modriću, gre za enega največjih nogometašev vseh časov. Ne le na prostoru nekdanje skupne države, ampak tudi širše. Odreči se tako kakovostnemu nogometašu, kljub njegovim častitljivim nogometnim letom, bi bilo zelo tvegano početje. Prepričan sem, da se v Realu ne bodo prenaglili z odločitvijo o Lukovi prihodnosti na Santiagu Bernabeuu. Veste, takšne odločitve so zelo težke, na eni strani imamo izjemnega nogometaša, ki šteje toliko let, kolikor jih šteje, na drugi pa prav tako izjemno mladost, ki je ne le potrkala na vrata članskega moštva, temveč predstavlja njegov pomemben del," je dejal s 35 zadetki še vedno najboljši strelec slovenske nogometne izbrane vrste.