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Nogomet

Zahovič optimističen: Igralci se znova pogovarjajo med sabo

Maribor, 11. 07. 2026 17.34 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Maribor - Charlton

Nogometna mrzlica v Mariboru se pred začetkom nove sezone državnega prvenstva samo stopnjuje. Na pripravljalni tekmi proti angleškemu drugoligašu Charltonu so vijoličasti pokazali dobro predstavo in prišli do remija z 1:1. Bolj kot sama igra pa novega (starega) športnega direktorja Zlatka Zahoviča navdušuje stanje v slačilnici, ki se iz dneva v dan izboljšuje.

Vse od ponovnega ustoličenja najbolj čislanega nogometnega človeka v mestu ob Dravi na položaj športnega direktorja je na vzhodni strani Trojan čutiti novo energijo. Zlatko Zahovič je takoj zavihal rokave in navijače navdušil z določenimi potezami, ki kažejo na pozitivno prevetritev kadra v najtrofejnejšem slovenskem klubu. Maribor so okrepili kar trije slovenski reprezentanti: Miha Blažič, Jan Mlakar in nazadnje še Žan Karničnik, ki se je k 16-kratnim slovenskim prvakom preselil iz vrst Celja.

V mariborsko slačilnico se tako selijo igralci, ki so v preteklosti osvajali lovorike in jim velike tekme, polne pritiska, niso tuje. "To je ena najpomembnejših lastnosti, ki jih mora imeti igralec, da lahko igra za Maribor. Ne bom šel v podrobnosti, a jasno je, da stvari v preteklosti niso bile na ravni, kot se za naš klub spodobi. V tem trenutku potrebujemo kakovost in igralce, ki imajo za sabo veliko kariero. Z njimi bomo tvorili močno ekipo. Individualne kvalitete imamo dovolj, zdaj se bomo osredotočili, da zgradimo koherentno celoto, ki bo dobro igrala skupaj," je povedal Zahovič.

Prav pomanjkanje prave kemije znotraj ekipe je bilo v zadnjih sezonah največja težava Maribora, ki je imel sicer v svojih vrstah kopico odličnih igralcev, ki pa med seboj niso bili povezani in so delovali bolj kot tujska legija, ki pod Kalvarijo igra zgolj zaradi finančnih razlogov. To problematiko je s povednim primerom izpostavil tudi najboljši strelec slovenske reprezentance: "Naš projekt dobiva zaželene obrise. Želimo si čim manjkrat prositi za čas. Veste, kaj smo dosegli na prvi pripravljalni tekmi? Da so se fantje končno pogovarjali med seboj. Pred tem tega ni bilo. Govorimo o osnovni komunikaciji na terenu. Tukaj smo začeli. Ne želim pogrevati starih stvari, a želim vam vsaj približno opisati stanje v klubu."

Novo povezanost igralcev v vijoličastih dresih je bilo čutiti tudi na generalki pred sezono proti Charltonu. Angleži so povedli na začetku drugega polčasa, a so borbeni Štajerci izid uspeli poravnati v 79. minuti prek zadetka Isaaca Tshipambe. "Ne želim preveč govoriti o tekmi, saj smo skupaj zelo malo časa, dobrih 14 dni. Zavedati se morate, da je Championship šesta najbolj tekmovalna liga na svetu. Zelo me veseli, da so igralci korektno odreagirali na takšnega tekmeca. V Mariboru je treba znati izgubljati. Rad bi se zahvalil tudi za podporo navijačev, brez njih ni nas."

Za največjo prestopno bombo v slovenskem nogometu je poskrbel Karničnik, ki je zamenjal dres Celja in se vrnil v Maribor, kjer je pustil nedokončano poglavje. 31-letnega reprezentanta se je v zadnjem obdobju konstantno povezovalo z odhodom v tujino, ki pa je očitno padel v vodo. "Zadnjih nekaj dni je bilo zelo hektičnih. Stvari so se odvile, kot so se. Na dogajanje ne gledam z obžalovanjem. Ni prišlo do prestopa v tujino, se je pa zgodilo nekaj drugega. Ko me je poklical športni direktor, sva zelo hitro dorekla vse potrebno. Gre za novo zgodbo, želimo se vrniti na vrh," je ob povratku pod Kalvarijo povedal bočni branilec.

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