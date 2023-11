'Keka so želeli odstaviti ljudje, ki v nogometu niso dosegli veliko'

Slabih 48 ur po novem izjemnem uspehu slovenskega reprezentančnega nogometa smo se pogovarjali z najboljšim strelcem naše izbrane vrste Zlatkom Zahovićem, ki je v daljšem intervjuju podal svoj pogled na uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje poletje gostila Nemčija. Dvainpetdesetletni Mariborčan se je obenem dotaknil tudi evropske klubske scene, še posebej svojih nekdanjih klubov Porta in Benfice.

Zlatko Zahović je uvodoma poudaril, da deli veselje in ponos s širno Slovenijo po ponedeljkovi uvrstitvi čete Matjaža Keka na njeno četrto veliko reprezentančno tekmovanje.

"Vsi, ki smo tako ali drugače vpeti v slovenski nogomet, smo v teh dneh veseli in ponosni. To je velika stvar za celotno državo, naši ljudje si to zaslužijo in upam, da bodo v čim večjem številu odšli spodbujat fante v Nemčijo. V državo, v kateri je nogometna infrastruktura urejena na najvišji možni ravni. Prepričan sem, da bo to prvenstvo najbolje organizirano do sedaj," pravi strelec 35 zadetkov za slovensko izbrano vrsto, ki jo je v vlogi nespornega vodje na igrišču v selektorski eri Srečka Katanca med leti 2000 in 2002 popeljal na premierni reprezentančni tekmovanji odstotkov evropsko prvenstvo 2000 v Belgiji in na Nizozemskem ter svetovno prvenstvo v Južni Koreji in na Japonskem dve leti pozneje.

Po porazu na Danskem in pred odločilno tekmo s Kazahstanom v razprodanih Stožicah se je v privržence slovenske reprezentance naselil velik črv dvoma v končni uspeh. Zahović je zelo hitro našel odgovor ... "Pri nas očitno ne gre drugače. Znani smo po tem, da zelo hitro prehajamo iz stanja evforije v stanje letargije. Pričakovati, da boš na Danskem prevladoval in zmagal, je velika iluzija. Moramo vedeti, da je Danska odlična reprezentanca, edino, v kar sem morda tudi sam malce podvomil, je fizična pripravljenost reprezentantov. Ampak ko danes pogledaš za nazaj in vidiš, kako so fantje odigrali tekmo s Kazahstanom ... To je bistvo vsega, kar predstavlja slovenski nogomet. Upam, da bo o tej tekmi Matjaž Kek nekoč predaval in tako pomagal tistemu ali tisti, ki si želi izvedeti oziroma se naučiti nekaj več o nogometu. Kljub kar nekaj oteževalnim okoliščinam je Matjaž s svojim strokovnim štabom uspel pripraviti zasedbo do te mere, da je ta na odločilni tekmi delovala na zelo visoki ravni. To je odlika velikih trenerjev," je v svojem slogu dejal nekdanji nogometaš Porta, Benfice, Vitorie iz Guimaraesa, grškega Olympiakosa in Valencie.

icon-expand Zlatko Zahović v pogovoru z novinarjem Janom Lukačem. FOTO: 24ur.com