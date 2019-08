Zahovićevo opravičilo: 'Bilo je zelo napačno povedano, še slabše interpretirano'

"Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub. Malečnik in Miklavž ne bosta pljuvala po NK Maribor. Malečnik in Miklavž nista NK Maribor! Zahvala za podporo pa gre Violam," je po prvenstveni tekmi, po kateri je trener Darko Milaničponudil odstop, a ga Zlatko Zahovićni sprejel, za Večer dejal Zahović. "Malomeščanstva ne bo v NK Maribor! Žvižgajo tisti, ki so do mladincev igrali v klubu, nato pa niso dobili priložnosti, ker niso bili dovolj kakovostni. Malečnik in Miklavž ne bosta NK Maribor, meščani Maribora bodo NK Maribor. Žvižga se najuspešnejšemu trenerju v zgodovini. Je to normalno? To je problem pokvarjenosti," je še dejal športni direktor vijoličastih, ki se je po slabem tednu dni opravičil za svoje izjave.