Zahovićevo opravičilo po polomu na derbiju: Bili smo premotivirani

"V tej želji, da bi navijačem dali to, kar smo si vsi želeli, da bi postali prvaki na današnji dan, smo pogoreli. Bili smo premotivirani in v tem namenu, da bi vsi skupaj šli veseli s stadiona, odigrali res slabo,"je še dodal prvi mož štajerskega ponosa.

Hadžić drži urok nad Mariborom

Mariborčani so si do večnega derbija, ki zaradi pokalnega finala še ni zadnji v tej sezoni, nabrali lepo prednost pred Olimpijo, ki pa je razbremenjena povsem zasenčila favorizirane domačine in jim tako vsaj še za en krog preprečila predčasno osvojitev državnega naslova.

Ljubljanski trener Safet Hadžić se je na klopi zeleno-belih spet izkazal za nerešljivo uganko za Darka Milaničain sodelavce, saj je na četrtem derbiju ostal neporažen in že v prvem polčasu je lahko proslavil vse tri gole. Po tem, ko je zaradi neurejenega zdravniškega kartona tik pred tekmo ostal še brez pomembnega vezista Tomislava Tomića, je precej pomlajena zasedba s kar tremi goli osupnila Ljudski vrt.

Najprej je v 15. minuti zadel debitant na derbijih Haris Kadrić, Ki je z glavo po podaji Dina Štiglecaprehitel branilce domačih in zabil žogo mimo nemočnega Kenana Pirića, tri minute kasneje pa je bilo po podobnem receptu že 2:0, le da je tokrat podajal Jan Andrejašič, zadel pa je domači fant Rok Kronaveter, ki novega gola v mreži someščanov ni proslavljal. Ko je v 35. minuti na 3:0 povišal še Endri Cekici, ki je izkoristil veliko napako Amirja Derviševića, je bil derbi po dobre pol ure že praktično odločen.

Tavares: Verjel sem tudi zaradi Lige prvakov

"Prvi polčas smo igrali zelo slabo, danes ni šlo,"je na novinarski konferenci po tekmi dejal mariborski kapetan Marcos Tavares, ki je tudi tokrat vstopil s klopi. "Zelo slab 'filing' imamo, da izgubimo doma proti Olimpiji, a imamo še možnost, da smo prvaki, zato bomo sami pri sebi popravili to, kar je bilo narobe, da bi lahko zmagali na naslednji tekmi,"je nadaljeval.

"Jaz sem verjel, ko gledamo Ligo prvakov, vidimo, da se lahko zgodi vse. Verjel sem, da lahko obrnemo rezultat. Škoda, imel sem priložnost, da bi dosegel gol z glavo, a nisem zadel. Danes je bil res slab dan, dosti reči je šlo narobe. To je nogomet in tudi zato mislim, da je nogomet zelo lep šport,"je še povedal Tavares.

Vidmar: Ko si najbolj zdesetkan, ranjen, si najbolj nevaren

Olimpija bi lahko slavila tudi z višjo razliko, če ne bi poskusov gostov z nekaj odličnimi posredovanji v prvem in tudi v drugem polčasu ustavil Pirić. Tudi Nejc Vidmarse je v gostujočem golu izkazal in ohranil mrežo nedotaknjeno, po obračunu pa na novinarski konferenci dejal, da je bila njegova ekipa na "misiji" preprečitve štajerskega slavja.

"Skoraj popolna tekma z naše strani. Ustvarjali smo si priložnosti, še sam sem bil presenečen,"je pošteno priznal Vidmar, nekdanji vratar Domžal. "Na koncu se je izkazalo to, da ko si najbolj zdesetkan, ranjen, si najbolj nevaren. Danes smo res s skupnimi močmi odigrali eno super tekmo in zasluženo slavili, imeli ogromno priložnosti,"je pristavil.

Slavje na štajerskem obračunu ali še en krog čakanja?

"Po drugi strani boli, da smo imeli letos toliko enih 'kiksov' na teh tako imenovanih manjših tekmah, sicer bi bilo zdaj še zelo zanimivo, tako bo pa do konca zelo težko. A dokler bodo možnosti, bomo vztrajali. V tekmo smo šli s to misijo, da preprečimo to slavje in to nam je uspelo na lep način narediti,"je še dodal Vidmar.

Olimpija je z zmago prednost Maribora na vrhu lestvice štiri kroge pred koncem znižala na osem točk, torej bi zmagi obeh ekip v naslednjem krogu pomenili, da naslov, za Štajerce 15. v zgodovini samostojne Slovenije, še ne bi bil oddan. Maribor gostuje v Celju, Olimpija pa doma gosti Domžale.

