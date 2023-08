'Zahtevam, da oblasti najdejo osebo, ki je storila to zlo mojemu sinu'

Grški portal Newsit poroča, da je grška policija ugotovila, da so hrvaški huligani imeli vodjo, ki naj bi pobegnil skupaj s približno desetimi hrvaškimi in grškimi huligani. Vsi naj bi se po mnenju policije skrivali v Grčiji v upanju, da državo zapustijo, ko se bodo zadeve umirile. Omenjeni vodja huliganov naj bi bil prisoten na mestu umora Michalisa Katsourisa .

'Zahtevam pravico'

Medtem se je oglasila tudi mati preminulega Katsourisa. Pripovedovala je o zadnjem dnevu njenega sina, ki se je po službi in večerji doma po njegovih besedah odpravil v kavarno blizu stadiona AEK. Takrat ga je videla zadnjič. "Zjutraj me je moja sestra našla na dvorišču in mi rekla, da je bil hudo pretepen. Odšla sem v bolnišnico in tam izvedela, da je umrl. To me je zrušilo. Dva dneva sem bila v bolnišnici. Raje umrem s svojim sinom, saj se je moje življenje takrat ustavilo," je dejala mati Michalisa.

"To niso ljudje. Sem so prišli, da ubijejo mojega otroka. Verjamem, da bodo njegovega morilca našli. Plačal bo za zlo, ki ga je storil mojemu otroku, ne bo ostal nekaznovan. Zahtevam pravico," je dodala.