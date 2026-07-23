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Nogomet

'Zahtevamo, da vodstvo Fife prizna, da je šlo za napako'

Oslo, 23. 07. 2026 13.52 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Folarin Balogun

Norveška nogometna zveza NFF bo na etični odbor Mednarodne nogometne zveze (FIFA) vložila pritožbo zaradi posredovanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa med svetovnim prvenstvom. Trumpovo posredovanje je pripeljalo do odprave suspenza ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu, je danes napovedala predsednica zveze Lise Klaveness.

Folarin Balogun
Folarin Balogun
FOTO: printscreen

"Ko se obide pravilo, kot je to, stopimo na spolzek teren, ki lahko ogrozi celoten nogomet. Postavljanje pod vprašaj njegovih temeljnih pravil predstavlja grožnjo temu športu," je Lise Klaveness povedala v pogovoru za Times. "Prvič, do tega sploh ne bi smelo priti. Zdaj je bistveno, da se o tem odkrito spregovori. Vsi vemo, da so na odločitev vplivali zunanji dejavniki in da postopek ni potekal v skladu s predpisanimi pravili," je nadaljevala 45-letna pravnica.

"Zahtevamo, da vodstvo Fife prizna, da je šlo za napako," je dodala predsednica norveške zveze, ki je bila že decembra edina, ki je uradno protestirala proti podelitvi tako imenovane Fifine nagrade za mir, ki jo je predsednik Fife Gianni Infantino izročil ameriškemu predsedniku.

Donald Trump in Gianni Infantino
Donald Trump in Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

"Ta primer je tako resen in skrb vzbujajoč in upam, da bo spodbudil čim več ljudi, da spregovorijo in se ne bojijo opozarjati na takšne primere," je še dejala Klaveness, ki vodi norveško zvezo od leta 2022. Za Times je povedala tudi, da je "razočarana, vendar ne nujno presenečena" nad pomanjkanjem transparentnosti Fife v tem primeru ter nad tem, da Fifa sploh ni objavila celotne obrazložitve sodbe, ki pojasnjuje njeno sporno odločitev. "Poskus, da bi to zdaj pometli pod preprogo, ne bo uspel," je poudarila. "Preveč trenerjev, igralcev in navijačev je imelo občutek, da ta primer preveč neposredno zadeva sam nogomet."

Folarin Balogun je bil izključen na tekmi osmine finala proti Bosni in Hercegovini, vendar je Fifina disciplinska komisija njegovo kazen za naslednjo tekmo proti Belgiji spremenila v pogojno. Do te odločitve je prišlo po tem, ko je Trump javno pozval Infantina, naj Fifa ponovno preuči rdeči karton, saj se je ta ameriškemu predsedniku zdel "neupravičen". Infantino je sicer zatrjeval, da je komisija neodvisna. Kljub Balogunovemu nastopu je Belgija na koncu gladko izločila ZDA s 4:1.

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Vrhovni poveljnik
23. 07. 2026 15.19
Zdaj lahko vidimo kam pelje demokracija, ko volijo mentalno podhranjeni - na oblast pridejo trumpi, janše, stevanovići, orbani in kar je še podobne svojati. Bo človeštvo znalo poiskati rešitev?
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0 0
HitraVeverca
23. 07. 2026 14.54
Pa daj no kaka nagrada za mir, nagrado agressorja lahko edino dobi, zločinec!
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+1
2 1
zmerni pesimist
23. 07. 2026 14.40
Saj to je veljalo le za amere
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+0
1 1
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