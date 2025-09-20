Zajc asistiral za gol Dinama, nato pa prisilno predčasno končal derbi

Na tekmi, na kateri je dober vtis pustil tudi Slovenec Miha Zajc, ta je igral do 66. minute, ko je moral z igrišča zaradi poškodbe, je prvi prav po Zajčevi podaji zadel Arber Hoxha v 44. minuti, končni izid pa je postavil Monsef Bakrar v 80. Dinamo je ima zdaj na vrhu lestvice tri točke več od Hajduka, z zmago pa je popravil vtis po porazu iz prejšnjega kroga, ko je doma izgubil proti Gorici z 1:2, pri čemer je takrat za goste Žan Trontelj prispeval gol in podajo.

V hrvaški ligi ob Zajcu in Trontlju igrajo tudi Dejan Petrovič za osmouvrščeno Rijeko, Marcel Lorber in Aleks Stojaković za tretjeuvrščeno Lokomotivo ter Lun Bončina za zadnjeuvrščeni Vukovar. Lokomotiva je sicer z 1:0 ugnala Varaždin, Lorberja ni bilo v ekipi, Stojaković pa je igral do 71. minute.