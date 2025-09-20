Svetli način
Nogomet

Zajc asistiral za gol Dinama, nato pa prisilno predčasno končal derbi

Split, 20. 09. 2025 22.08

STA , M.J.
Nogometaši Hajduka in zagrebškega Dinama so igrali največji hrvaški derbi, ki so ga na Poljudu pred 32.200 gledalci v okviru 7. kroga hrvaške lige dobili Zagrebčani z 2:0. Zaradi neredov je policija pridržala 39 oseb, 28 navijačev Dinama in 11 Hajduka.

Miha Zajc
Miha Zajc FOTO: Dinamo Zagreb

Na tekmi, na kateri je dober vtis pustil tudi Slovenec Miha Zajc, ta je igral do 66. minute, ko je moral z igrišča zaradi poškodbe, je prvi prav po Zajčevi podaji zadel Arber Hoxha v 44. minuti, končni izid pa je postavil Monsef Bakrar v 80. Dinamo je ima zdaj na vrhu lestvice tri točke več od Hajduka, z zmago pa je popravil vtis po porazu iz prejšnjega kroga, ko je doma izgubil proti Gorici z 1:2, pri čemer je takrat za goste Žan Trontelj prispeval gol in podajo.

V hrvaški ligi ob Zajcu in Trontlju igrajo tudi Dejan Petrovič za osmouvrščeno Rijeko, Marcel Lorber in Aleks Stojaković za tretjeuvrščeno Lokomotivo ter Lun Bončina za zadnjeuvrščeni Vukovar. Lokomotiva je sicer z 1:0 ugnala Varaždin, Lorberja ni bilo v ekipi, Stojaković pa je igral do 71. minute.

