Zajc in Črnigoj vesela, da sta znova v reprezentanci

Slovenija se z Azerbajdžanom, ki je jeseni v ligi narodov (tako kot Slovenija igra v ligi C) izgubil proti Luksemburgu in Črni gori, premagal Ciper ter z njim igral neodločeno, še ni merila. Vsekakor pa bo v Stožicah v vlogi favorita, saj - kot vedno poudarjajo v slovenskem taboru - gre na vsaki tekmi na zmago.

Na zadnjih dveh reprezentančnih tekmah v ligi narodov je zavoljo okužbe z novim koronavirusom manjkal Miha Zajc, nogometaš italijanske Genoe pa je znova v kadru selektorja Matjaža Keka.

"V tistih 14 dneh nisem smel vaditi in igrati tekem na klubski in reprezentančni ravni, tako da sem zelo vesel, da sem se vrnil v reprezentanco. Na zadnjih treh reprezentančnih tekmah smo igrali dobro in dosegli tri zmage, fantje so so izkazali, prav tako novinci v ekipi," je o vrnitvi v izbrano vrsto dejal Zajc.