Miha Zajc in Genoa dobila kar dve okrepitvi: iz Interja prišla Candreva in Males

Antonio Candreva je v minuli sezoni dosegel sedem golov in zbral devet podaj na 40 tekmah za Inter, a je klub v svoje vrste pripeljal Aleksandra Kolarova in Achrafa Hakimija, ki bosta po novem v prednosti. Candreva je za črno-modre skupno odigral 151 tekem, dosegel pa je 18 zadetkov in 31 podaj v vseh tekmovanjih, odkar je poleti 2016 za 22 milijonov evrov prišel iz Lazia. Za Italijo je zbral 54 nastopov, a zanjo ni igral od marca 2018.

Darian Males bo na drugi strani prav tako soigralec Mihe Zajca, in to le nekaj dni po tem, ko je v Inter prestopil iz Luzerna. Za 19-letnika so Milančani odšteli 2,5 milijona evrov.

Aktivna tudi Udinese in Crotone

Prvoligaš iz Vidma Udinese je potrdil prihod branilca Kevina Bonifazija, ki si ga je izposodil od Spala, po sezoni pa ga bo lahko odkupil za enajst milijonov evrov, poročajo italijanski mediji.

Novinec v prvoligaški konkurenci Crotone pa je iz Atalante, katere član je tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, pripeljal 25-letnega levega bočnega branilca Arkadiusza Reco, ki bo posojen do konca sezone.