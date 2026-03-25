Nogomet

'Zajc je izjemen igralec in človek, a znašli se bomo tudi brez njega''

Brdo pri Kranju, 25. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. Lu.M STA
Andraž Šporar na prvih dveh tekmah ni dosegel gola

Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro. Na priprave je prišel tudi izjemno vroč Andraž Šporar, ki v zadnjem obdobju kot po tekočem traku zadetke dosega za Slovan iz Bratislave. Šporar se veseli sodelovanja s še enim vročim slovenskim napadalcem Žanom Vipotnik. Obžaluje pa odločitev svojega velikega prijatelja Mihe Zajca, da ne bo več zaigral za slovensko izbrano vrsto.

Andraž Šporar
Andraž Šporar
Andraž Šporar je na zadnjih petih tekmah slovaškega prvenstva dosegel 6 zadetkov, s katerimi je svojemu Slovanu iz Bratislave pomagal do vrha razpredelnice, kjer imajo trenutno 6 točk prednosti pred drugouvrščene Žiline. Ob odsotnosti prvega napadalca Benjamina Šeška, ki se je sicer pridružil soigralcem na Brdu pri Kranju, a zaradi težav s poškodbami ne bo zaigral proti Madžarski in Črni Gori, je dobra forma 32-letnega Ljubljančana še toliko večjega pomena.

Nov selektor Boštjan Cesar pa bo lahko na svojih prvih uvodnih tekmah računal na še enega slovenskega napadalca, ki trenutno navdušuje v tujini. Žan Vipotnik je v dresu Swanseaja s 17. zadetki trenutno najboljši strelec angleške druge lige, nedavno pa je sodelovanje z galebi podaljšal do leta 2030. Šporar se sodelovanja s 24-letnikom že veseli: "Z njim sva že pokramljala. Odlično je, da smo v formi. To je zelo pomembno, a treba bo dati gole. Naredil bom vse in verjamem, da vsi v napadu, da bo temu tako."

 

Napadalec Slovana iz Bratislave pa v reprezentančni prihodnosti ne bo sodeloval s svojim nekdanjim soigralcem in velikim prijateljem Miho Zajcem, ki je pre dnekaj dnevi obelodanil odločitev, da za slovensko izbrano vrsto ne bo več zaigral. Šporar in Zajca se poznata že od srednješoslkih dni, skupaj sta si delila tudi dres Interblocka, reprezentance in ljubljanske Olimpije, kjer sta v sezoni 2015/2016 poskrbela, da se je naslov državnih prvakov po 21. letih vrnil v prestolnico: "Poleg tega, da je Miha moj velik prijatelj in izredno dober človek, je tudi izjemen nogometaš, kar je iz vidika reprezentance najbolj pomembno. Žal mi je, da ne bo več igral za našo izbrano vrsto. Njegovo odločitev je treba spoštovati, verjamem da je imel svoje razloge in pogled na situacijo. Tudi brez njega bomo morali nadaljevati."

Cesarja čakata prvi dve preizkušnji v vlogi selektorja slovenske izbrane vrste. Šporar na prvem treningu sicer ni sodeloval, saj je opravljal regeneracijo, priznal pa je, da konkretnih pogovorov o taktikčnih prijemih z novim glavnim trenerjem še ni imel: "Nismo se še pogovarjali o taktiki. Poklical nas je že pred premorom, da je vzpostavil komunikacijo z nami. O njegovih prijemih in zahtevah pa bomo več izvedeli tokom tega tedna," je na pripravah naših nogometašev povedal Ljubljančan.

