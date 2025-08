Zajc je okrepil zagrebški Dinamo

31-letni Miha Zajc je bil osem let v članski reprezentanci Slovenije, za katero je odigral 39 tekem in dosegel osem zadetkov. Bil je tudi član državnih selekcij od 16. do 21. leta.

Slovenski vezist, ki je bil član Fenerbahčeja, a je zadnjo sezono kot posojeni igralec nastopal za francoski Toulouse, bo oplemenitil vezno linijo Dinama, v kateri bo igral na različnih pozicijah, piše nogometni klub Dinamo.