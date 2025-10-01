Svetli način
Nogomet

Zajc se v Zagrebu odlično počuti: Vesel sem, kako so me sprejeli

Zagreb, 01. 10. 2025 16.23 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
S.V.
Zagrebški Dinamo bo v četrtek v drugem krogu Evropske lige gostoval pri Maccabiju iz Tel Aviva. Tekma se bo odigrala na stadionu v Bački Topoli, na novinarski konferenci pred obračunom pa je pred novinarje stopil slovenski vezist Miha Zajc. Slednji je poudaril svoje odlično počutje v Zagrebu.

Miha Zajc je na začetku avgusta okrepil zagrebški Dinamo, potem ko se njegova zgodba v Carigradu pri Fenerbahčeju ni izšla po željah. Slovenski vezist je po vsega treh nastopih navdušil hrvaško javnost, potem ko je na večnem derbiju s Hajdukom v Splitu ob zmagi Zagrebčanov (2:0) prispeval podajo in prikazal odlično predstavo na prvi evropski tekmi prav proti turškemu velikanu, ki jo je Dinamo prav tako dobil (3:1).

Miha Zajc
Miha Zajc FOTO: Profimedia

"Vzdušje je super, v dobri seriji smo, moramo tako nadaljevati. Maccabi je dober, imajo kakovostne posameznike, a moramo igrati tako kot proti Fenerju, potem se nam ni treba bati in lahko upamo na dober rezultat," je pred drugo evropsko preizkušnjo dejal Zajc.

'Naslednji tekmi moramo dobiti, če želimo kaj več'

Vezist, ki v zadnjih reprezentančnih akcijah ni del slovenske izbrane vrste, se v hrvaški prestolnici počuti odlično. "Hvala Dinamu za priložnost in vesel sem, kako so me vsi sprejeli v klubu, od soigralcev do trenerja. To se je zgodilo že v začetku junija. Pogovarjal sem se s predsednikom in zadeva je stekla v pravo smer. Želel sem priti takoj, a imel sem še eno leto pogodbe s Fenerbahčejem in tega nismo mogli tako hitro zaključiti. Zdaj sem tukaj, igramo dobro in upam, da bomo tako nadaljevali," pravi Zajc.

V ekipo Dinama, ki jo vodi Mario Kovačević, se je na začetku dobro vklopil in hitro pridobil zaupanje 50-letnega Hrvata. "Hotel sem pomagati ekipi ter sebi in vem, da imam kakovost, s katero lahko pomagam, a si nisem nalagal dodatnega pritiska. Rekel sem si, naj delam tisto, kar znam in zmorem, trenerji pa bodo to prepoznali – na koncu pa oni odločajo."

nogomet dinamo zagreb miha zajc
