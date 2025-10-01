Zajc se v Zagrebu odlično počuti: Vesel sem, kako so me sprejeli

Miha Zajc je na začetku avgusta okrepil zagrebški Dinamo, potem ko se njegova zgodba v Carigradu pri Fenerbahčeju ni izšla po željah. Slovenski vezist je po vsega treh nastopih navdušil hrvaško javnost, potem ko je na večnem derbiju s Hajdukom v Splitu ob zmagi Zagrebčanov (2:0) prispeval podajo in prikazal odlično predstavo na prvi evropski tekmi prav proti turškemu velikanu, ki jo je Dinamo prav tako dobil (3:1).

"Vzdušje je super, v dobri seriji smo, moramo tako nadaljevati. Maccabi je dober, imajo kakovostne posameznike, a moramo igrati tako kot proti Fenerju, potem se nam ni treba bati in lahko upamo na dober rezultat," je pred drugo evropsko preizkušnjo dejal Zajc.

Vezist, ki v zadnjih reprezentančnih akcijah ni del slovenske izbrane vrste, se v hrvaški prestolnici počuti odlično. "Hvala Dinamu za priložnost in vesel sem, kako so me vsi sprejeli v klubu, od soigralcev do trenerja. To se je zgodilo že v začetku junija. Pogovarjal sem se s predsednikom in zadeva je stekla v pravo smer. Želel sem priti takoj, a imel sem še eno leto pogodbe s Fenerbahčejem in tega nismo mogli tako hitro zaključiti. Zdaj sem tukaj, igramo dobro in upam, da bomo tako nadaljevali," pravi Zajc.

V ekipo Dinama, ki jo vodi Mario Kovačević, se je na začetku dobro vklopil in hitro pridobil zaupanje 50-letnega Hrvata. "Hotel sem pomagati ekipi ter sebi in vem, da imam kakovost, s katero lahko pomagam, a si nisem nalagal dodatnega pritiska. Rekel sem si, naj delam tisto, kar znam in zmorem, trenerji pa bodo to prepoznali – na koncu pa oni odločajo."