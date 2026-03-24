Zajc potrdil, da je sam zaprl reprezentančno poglavje

Ob prvem nastopu Boštjana Cesarja pred predstavniki medijev v vlogi selektorja smo nestrpno pričakovali, ali bo v reprezentanco vrnil izkušenega vezista, ki je v tej sezoni nepogrešljiv član zagrebškega Dinama.

Mihe Zajca naposled ni bilo na seznamu vpoklicanih za prijateljski tekmi s Črno goro in Madžarsko. "Dobila sva se s selektorjem, imela sva pogovor. To je bila moja odločitev. Želim jim vse najboljše naprej, vso srečo tudi selektorju. Upam, da bodo čim bolje zastopali Slovenijo," je Zajc za naš medij potrdil, da je bila odločitev o neigranju njegova.

Zajc je nekdanjim soigralcem zaželel vse dobro. Izpostavil pa je, da reprezentanca trenutno potrebuje predvsem čas.

31-letnik je v tej sezoni za Zagrebčane zbral 31 nastopov, dosegel sedem zadetkov in prispeval osem podaj. Z Dinamom je na sijajni poti, da hrvaško krono zopet vrne v prestolnico, potem ko je lani nenadejano slavila Rijeka.