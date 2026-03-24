Zajc potrdil, da je sam zaprl reprezentančno poglavje

Zagreb , 24. 03. 2026 14.29 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Božidar Bulat J.B.
Miha Zajc na tekmi z Norveško.

Miha Zajc je bil dolga leta gonilna sila slovenske reprezentance. V kvalifikacijah za Euro 2024 je bila njegova vloga potisnjena v ozadje in ko od Matjaža Keka ni dobil vabila za pot v Nemčijo, je vsaj začasno zaprl reprezentančno poglavje. Številni so pričakovali, da si bo vezist Dinamo Zagreba premislil po zamenjavi selektorja, vendar Zajc vztraja, da za reprezentanco ne bo igral.

Ob prvem nastopu Boštjana Cesarja pred predstavniki medijev v vlogi selektorja smo nestrpno pričakovali, ali bo v reprezentanco vrnil izkušenega vezista, ki je v tej sezoni nepogrešljiv član zagrebškega Dinama.

Mihe Zajca naposled ni bilo na seznamu vpoklicanih za prijateljski tekmi s Črno goro in Madžarsko. "Dobila sva se s selektorjem, imela sva pogovor. To je bila moja odločitev. Želim jim vse najboljše naprej, vso srečo tudi selektorju. Upam, da bodo čim bolje zastopali Slovenijo," je Zajc za naš medij potrdil, da je bila odločitev o neigranju njegova.

Zajc je nekdanjim soigralcem zaželel vse dobro. Izpostavil pa je, da reprezentanca trenutno potrebuje predvsem čas.

31-letnik je v tej sezoni za Zagrebčane zbral 31 nastopov, dosegel sedem zadetkov in prispeval osem podaj. Z Dinamom je na sijajni poti, da hrvaško krono zopet vrne v prestolnico, potem ko je lani nenadejano slavila Rijeka.

Miha Zajc na tekmi z Norveško.
FOTO: Damjan Žibert

V dresu s Triglavom na prsih je Zajc zbral 39 nastopov in osem zadetkov. Debitiral je marca 2016 pod vodstom Srečka Katanca, zadnji obračun pa je odigral novembra 2023 na gostovanju na Danskem. Nekaj dni kasneje si je Slovenija proti Kazahstanu izborila nastop na Euru, odtlej pa ga ni bilo več zraven. 

Policijska racija na Češkem: vpleteni igralci, sodniki in klubi

FSE vložil tožbo proti Fifi zaradi visokih cen vstopnic

KOMENTARJI4

Veščec
24. 03. 2026 16.13
Cesar in tlačani al podložniki,pa to
RUBEŽ
24. 03. 2026 15.45
Raje Zajc kot Cesar, definitivno.
Amor Fati
24. 03. 2026 15.25
Namesto njega je Kek izbral Iličiča. To pove vse. Zajc se je pravilno odločil. Sedaj kaže sadove trdega dela v Dinamu.
Wild west
24. 03. 2026 14.43
Pravilno
bibaleze
Portal
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Umrla po boju s težko boleznijo
Umrla po boju s težko boleznijo
vizita
Portal
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Kako pogosto bi se morali tuširati
Kako pogosto bi se morali tuširati
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
moskisvet
Portal
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
