Nogomet

Zajc se je za igranje pri Dinamu odpovedal višji plači

Zagreb, 07. 08. 2025 10.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.V.
Slovenski vezist Miha Zajc je v ponedeljek podpisal dvoletno pogodbo z zagrebškim Dinamom. Po sporazumni prekinitvi pogodbe s Fenerbahčejem je v Zagreb prišel kot prost igralec, brez plačila odškodnine. 31-letni Zajc se za prihod v Dinamo odpovedal bistveno višji plači, kot jo je prejemal v Carigradu.

Kariera Mihe Zajca je v zadnjih dveh sezonah nekoliko zastala. Preteklo leto je preživel na posoji v francoskem Toulousu, kjer je zbral 22 nastopov, a le 461 minut, in bil brez vidnega učinka. V predpredlanski sezoni je za Fenerbahče nastopil na skupno 21 tekmah in dosegel dva gola – oba v skupinskem delu Konferenčne lige proti Ludogorcu ob zmagi s 3:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je izpadel iz slovenske reprezentance, za katero je zbral 39 nastopov in dosegel osem zadetkov. Selektor Matjaž Kek ga je nazadnje vpoklical za prijateljsko tekmo proti Armeniji (lani junija), a priložnosti za igro ni dobil.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Damjan Žibert

"Je zelo uporaben igralec, lahko pokrije napadalne položaje v zvezni vrsti, njegova naravna pozicija je "osmica", čeprav lahko igra tudi kot zadnji vezist, na "šestici". Je kreativen, izkušen, odlično izkorišča proste prostore na igrišču, zna zadeti in bo Dinamu zagotovo prišel prav. Je izjemna oseba, pravi značaj, vedno nasmejan in širi pozitivno energijo," je za Sportske novosti dejal Kek in poudaril, da bo imel Dinamo veliko koristi od njega.

Velik motiv je povratek v reprezentanco

Povratek v reprezentanco je zagotovo motiv, ki ga Zajc želi doseči z odhodom v Dinamo. 31-letnik se je za prihod v hrvaško prestolnico odpovedal bistveno višji plači, kot jo je prejemal pri Fenerbahčeju, na Maksimirju pa lovi zadnji vlak. "To kaže na to, da je še vedno ambiciozen in si želi igrati nogomet na najvišji ravni," so zapisali pri hrvaškemu časniku Sportske novosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Izjemno sem srečen, da sem postal del tega kluba. Dinamo je velik klub z bogato zgodovino in ogromnimi ambicijami, zame pa je velika čast, da bom nosil ta dres. Komaj čakam, da prvič zaigram pred navijači na Maksimirju. Pripravljen sem prevzeti odgovornost, trdo delati in pomagati ekipi pri uresničevanju ciljev – predvsem pri osvojitvi naslova prvaka Hrvaške," je ob podpisu pogodbe z Zagrebčani izjavil Zajc.

Debi Zajca se pričakuje v septembru

Hrvaški mediji poročajo, da bo Zajc gotovo potreboval nekaj časa, da doseže želeno kondicijsko pripravljenost. Pričakovati gre, da bi slovenski vezist lahko kandidiral za nastop čez približno en mesec, po reprezentančnem premoru sredi septembra.

Miha Zajc
Miha Zajc FOTO: Damjan Žibert

Dinamo je sicer sezono odprl z zmago proti Osijeku, ki ga vodi slovenski trener Simon Rožman (2:0). Modri, ki so v lanski sezoni zbrali enako točk kot Rijeka, a zasedli drugo mesto, bodo v letošnji sezoni igrali v Evropski ligi.

Videli bomo, ali se lahko Zajc vrne na visoko raven igre in s tem prepriča slovenskega selektorja Keka, da ga znova povabi v našo izbrano vrsto.

nogomet zajc dinamo zagreb
