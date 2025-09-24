Svetli način
Nogomet

Zajc z Dinamom do zmage nad Fenerjem, Zvezda do točke proti Celticu

Ljubljana, 24. 09. 2025 23.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , S.V.
Nogometaši zagrebškega Dinama so v 1. krogu ligaškega dela Evropske lige s 3:1 premagali turški Fenerbahče. Slovenski vezist Miha Zajc, ki je hitro navdušil hrvaško javnost, je ob tem igral skoraj celoten obračun. Beograjska Crvena zvezda je igrala 1:1 s Celticom, Timi Max Elšnik pa je prav tako igral celotno tekmo.

Miha Zajc, ki je igral do 93. minute, je v Zagrebu z Dinamom gostil svojega nekdanjega delodajalca Fenerbahče, domači navijači pa so se razveselili vodstva v 21. minuti, ko je iz bližine zadel Dion Drena Beljo. Sebastian Szymanski je štiri minute pozneje izid poravnal, toda tri točke sta Dinamu priigrala zadetka Belja v 50. in Monsefa Bakrarja v 95. minuti.

Dion Drena Beljo
Dion Drena Beljo FOTO: AP

Timi Max Elšnik, ki je odigral celo tekmo za Crveno zvezdo, je proti Celticu iz Glasgowa osvojil točko. Kelechi Iheanacho je Škotom v 55. minuti priigral vodstvo, pri rdeče-belih pa je za izenačenje v 65. minuti zadel Marko Arnautović.

Marko Arnautović
Marko Arnautović FOTO: Profimedia

Slovenska nogometaša Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković sta novo sezono Evropske lige začela s porazom. Z graškim Sturmom sta gostovala na Danskem pri Midtjyllandu in izgubila z 0:2.

Obračun danskega in avstrijskega predstavnika je bil bolj ali manj enakovreden. Slovenca v dresu Sturma sta odigrala celo tekmo, njun soigralec med vratnicama Oliver Christensen pa je poskrbel za prvi zadetek na tekmi. Po kotu je ob poskusu izbijanja žogo v četrti minuti preusmeril v lastno mrežo. Prve točke Midtjyllanda je potrdil Ousmane Diao v 89. minuti, ko je zadel z glavo. Tudi takrat je Christensen slabo posredoval.

Jon Gorenc Stanković
Jon Gorenc Stanković FOTO: Profimedia

"V prvem polčasu je bilo veliko drugih žog, veliko borbe. V drugem polčasu smo prevzeli nadzor. Vedeli smo, da so močni pri prekinitvah, vendar se nismo dovolj dobro branili. Grenko je, ampak takšen je nogomet," je po tekmi povedal Gorenc Stanković.

V zgodnejšem terminu je bila na vrsti še tekma med solunskim Paokom in Maccabijem iz Tel Aviva, končala se je brez zadetkov. Na drugih tekmah je Betis igral 2:2 z Nottingham Forestom, pri čemer je za goste dva gola prispeval Igor Jesus, izenačujočega za Špance pa je v 85. minuti dosegel Antony. Malmö je doma izgubil proti Ludogorcu z 1:2, Nica z enakim izidom proti Romi, Braga je premagala Feyenoord z 1:0, Freiburg pa Basel z 2:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Evropska liga, 1. krog:

- sreda, 24. september:

Midtjylland - Sturm Gradec 2:0 (1:0)
(Tomi Horvat je igral celo tekmo za Sturm)
(Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo za Sturm)

Paok - Maccabi Tel Aviv 0:0

Betis - Nottingham Forest 2:2 (1:2)

Dinamo Zagreb - Fenerbahče 3:1 (1:1)
(Miha Zajc je igral celo tekmo za Dinamo)

Malmö - Ludogorec 1:2 (0:2)

Nice - Roma 1:2 (0:0)

Crvena zvezda - Celtic 1:1 (0:0)
(Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Zvezdo)

Braga - Feyenoord 1:0 (0:0)

Freiburg - Basel 2:1 (1:0)

