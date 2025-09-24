Zajc z Dinamom do zmage nad Fenerjem, Zvezda do točke proti Celticu

Miha Zajc, ki je igral do 93. minute, je v Zagrebu z Dinamom gostil svojega nekdanjega delodajalca Fenerbahče, domači navijači pa so se razveselili vodstva v 21. minuti, ko je iz bližine zadel Dion Drena Beljo. Sebastian Szymanski je štiri minute pozneje izid poravnal, toda tri točke sta Dinamu priigrala zadetka Belja v 50. in Monsefa Bakrarja v 95. minuti.
Timi Max Elšnik, ki je odigral celo tekmo za Crveno zvezdo, je proti Celticu iz Glasgowa osvojil točko. Kelechi Iheanacho je Škotom v 55. minuti priigral vodstvo, pri rdeče-belih pa je za izenačenje v 65. minuti zadel Marko Arnautović.
Slovenska nogometaša Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković sta novo sezono Evropske lige začela s porazom. Z graškim Sturmom sta gostovala na Danskem pri Midtjyllandu in izgubila z 0:2.
Obračun danskega in avstrijskega predstavnika je bil bolj ali manj enakovreden. Slovenca v dresu Sturma sta odigrala celo tekmo, njun soigralec med vratnicama Oliver Christensen pa je poskrbel za prvi zadetek na tekmi. Po kotu je ob poskusu izbijanja žogo v četrti minuti preusmeril v lastno mrežo. Prve točke Midtjyllanda je potrdil Ousmane Diao v 89. minuti, ko je zadel z glavo. Tudi takrat je Christensen slabo posredoval.
"V prvem polčasu je bilo veliko drugih žog, veliko borbe. V drugem polčasu smo prevzeli nadzor. Vedeli smo, da so močni pri prekinitvah, vendar se nismo dovolj dobro branili. Grenko je, ampak takšen je nogomet," je po tekmi povedal Gorenc Stanković.
V zgodnejšem terminu je bila na vrsti še tekma med solunskim Paokom in Maccabijem iz Tel Aviva, končala se je brez zadetkov. Na drugih tekmah je Betis igral 2:2 z Nottingham Forestom, pri čemer je za goste dva gola prispeval Igor Jesus, izenačujočega za Špance pa je v 85. minuti dosegel Antony. Malmö je doma izgubil proti Ludogorcu z 1:2, Nica z enakim izidom proti Romi, Braga je premagala Feyenoord z 1:0, Freiburg pa Basel z 2:1.
Izidi, Evropska liga, 1. krog:
- sreda, 24. september:
Midtjylland - Sturm Gradec 2:0 (1:0)
(Tomi Horvat je igral celo tekmo za Sturm)
(Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo za Sturm)
Paok - Maccabi Tel Aviv 0:0
Betis - Nottingham Forest 2:2 (1:2)
Dinamo Zagreb - Fenerbahče 3:1 (1:1)
(Miha Zajc je igral celo tekmo za Dinamo)
Malmö - Ludogorec 1:2 (0:2)
Nice - Roma 1:2 (0:0)
Crvena zvezda - Celtic 1:1 (0:0)
(Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Zvezdo)
Braga - Feyenoord 1:0 (0:0)
Freiburg - Basel 2:1 (1:0)
