Zajc z Dinamom do zmage nad Fenerjem, Zvezda do točke proti Celticu

Nogometaši zagrebškega Dinama so v 1. krogu ligaškega dela Evropske lige s 3:1 premagali turški Fenerbahče. Slovenski vezist Miha Zajc, ki je hitro navdušil hrvaško javnost, je ob tem igral skoraj celoten obračun. Beograjska Crvena zvezda je igrala 1:1 s Celticom, Timi Max Elšnik pa je prav tako igral celotno tekmo.

Miha Zajc, ki je igral do 93. minute, je v Zagrebu z Dinamom gostil svojega nekdanjega delodajalca Fenerbahče, domači navijači pa so se razveselili vodstva v 21. minuti, ko je iz bližine zadel Dion Drena Beljo. Sebastian Szymanski je štiri minute pozneje izid poravnal, toda tri točke sta Dinamu priigrala zadetka Belja v 50. in Monsefa Bakrarja v 95. minuti.

Dion Drena Beljo FOTO: AP icon-expand

Timi Max Elšnik, ki je odigral celo tekmo za Crveno zvezdo, je proti Celticu iz Glasgowa osvojil točko. Kelechi Iheanacho je Škotom v 55. minuti priigral vodstvo, pri rdeče-belih pa je za izenačenje v 65. minuti zadel Marko Arnautović.

Marko Arnautović FOTO: Profimedia icon-expand

Slovenska nogometaša Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković sta novo sezono Evropske lige začela s porazom. Z graškim Sturmom sta gostovala na Danskem pri Midtjyllandu in izgubila z 0:2. Obračun danskega in avstrijskega predstavnika je bil bolj ali manj enakovreden. Slovenca v dresu Sturma sta odigrala celo tekmo, njun soigralec med vratnicama Oliver Christensen pa je poskrbel za prvi zadetek na tekmi. Po kotu je ob poskusu izbijanja žogo v četrti minuti preusmeril v lastno mrežo. Prve točke Midtjyllanda je potrdil Ousmane Diao v 89. minuti, ko je zadel z glavo. Tudi takrat je Christensen slabo posredoval.

Jon Gorenc Stanković FOTO: Profimedia icon-expand

"V prvem polčasu je bilo veliko drugih žog, veliko borbe. V drugem polčasu smo prevzeli nadzor. Vedeli smo, da so močni pri prekinitvah, vendar se nismo dovolj dobro branili. Grenko je, ampak takšen je nogomet," je po tekmi povedal Gorenc Stanković. V zgodnejšem terminu je bila na vrsti še tekma med solunskim Paokom in Maccabijem iz Tel Aviva, končala se je brez zadetkov. Na drugih tekmah je Betis igral 2:2 z Nottingham Forestom, pri čemer je za goste dva gola prispeval Igor Jesus, izenačujočega za Špance pa je v 85. minuti dosegel Antony. Malmö je doma izgubil proti Ludogorcu z 1:2, Nica z enakim izidom proti Romi, Braga je premagala Feyenoord z 1:0, Freiburg pa Basel z 2:1.

Izidi, Evropska liga, 1. krog: