Zajc z Dinamom v lovu na Ligo prvakov

Dinamo je le še dve tekmi oddaljen od vrnitve med evropsko elito, čeprav bi se lahko njegova letošnja evropska pot končala precej prej. Zagrebčani so namreč že na prvi kvalifikacijski oviri proti švicarskemu Thunu močno viseli. "Že v prvem krogu smo imeli mogoče najzahtevnejšega nasprotnika, ki smo ga lahko dobili. Thun se je pokazal kot res dobra ekipa. Mislim, da tudi mi nismo odigrali na ravni, na kateri znamo, tako da smo morali imeti na koncu tudi nekaj sreče. Ampak ne glede na to mislim, da smo zasluženo napredovali," se je zahtevnega začetka evropske poti spomnil Miha Zajc.

Miha Zajc FOTO: GNK Dinamo Zagreb

Po dramatičnem napredovanju je sledila precej bolj prepričljiva predstava. V tretjem krogu kvalifikacij je Dinamo proti Žalgirisu pokazal, zakaj je veljal za izrazitega favorita, Litovce pa izločil s skupnim izidom 7:1. "Proti Žalgirisu smo pokazali in dokazali, zakaj smo bili v vlogi favorita in kam spadamo," je poudaril Zajc. Zdaj Zagrebčane čaka le še zadnja stopnička. Na Maksimir prihaja norveški prvak Viking, ki se želi prvič prebiti v glavni del Lige prvakov. Dinamo je pred prvim obračunom favorit, toda Zajc opozarja, da Norvežani še zdaleč niso tekmec, ki bi ga Zagrebčani lahko vzeli zlahka.

Dinamo Zagreb - Viking FOTO: 24ur.com

Norveški nogomet se je dvignil

Viking je lani v boju za naslov norveškega prvaka za seboj pustil tudi Bodø/Glimt in Molde, Zajc pa vzpon norveškega klubskega nogometa zelo dobro pozna. "Norveški nogomet se je dvignil. Imajo Bodø/Glimt, tudi Viking je zelo dobra ekipa. Nekaj smo jih že gledali in analizirali. Mislim, da gre za ekipo, ki igra zelo moderen nogomet, s hitrimi prehodi, imajo pa tudi dobre posameznike," je 32-letni vezist opisal zadnjo oviro na poti do evropske elite. Podobno razmišlja tudi trener Dinama Mario Kovačević, ki je pred tekmo izpostavil predvsem uigranost Vikinga in njihovega kapetana Zlatka Tripića. Norvežani imajo jedro moštva že več let skupaj, njihova glavna odlika pa je po njegovih besedah prav kolektiv. Zajčev recept je zato preprost. Dinamo bo moral najboljšo predstavo prihraniti za trenutek, ko jo najbolj potrebuje. "Zdaj nas čaka še zadnja stopnička pred Ligo prvakov z Norvežani, z Vikingom. Želim si naše najboljše tekme v dosedanjem delu sezone. Mislim, da bomo morali odigrati našo najboljšo tekmo, imeti tudi nekaj sreče, doma pa si seveda želimo čim večjo podporo navijačev. Potem mislim, da je lahko to ena zelo lepa zgodba."

Play-off za Ligo prvakov na Kanalu A in VOYO! FOTO: 24ur.com

Zajc stiska pesti tudi za Celje

Nekdanji slovenski reprezentant bo z zanimanjem spremljal tudi drugi obračun playoffa, ki ima izrazit slovenski pridih. Dan pozneje bo namreč svojo zgodovinsko priložnost iskalo Celje, ki ga v sredo čaka gostovanje pri Slovanu iz Bratislave, prav tako s prenosom na Kanalu A in VOYO. Za Zajca je dvoboj še posebej zanimiv. V preteklosti je nosil tudi celjski dres, zdaj pa za grofe igra njegov nekdanji soigralec Benjamin Verbič. Na drugi strani ima dobre prijatelje tudi v Bratislavi, kjer igrata slovenska reprezentanta Andraž Šporar in Kenan Bajrić.

Slovan - Celje FOTO: 24ur.com