Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zajc z Dinamom v lovu na Ligo prvakov

Zagreb, 18. 08. 2026 06.00 pred 3 urami 3 min branja 0

Avtor:
S.V. B.B.
Miha Zajc

V Ligi prvakov je prostih le še sedem mest, za eno od njih pa se bo že nocoj potegoval tudi zagrebški Dinamo. Hrvaške prvake na Maksimirju čaka prva tekma playoffa proti norveškemu Vikingu, pomembno vlogo v zasedbi Dinama pa ima Miha Zajc. S slovenskim reprezentantom smo se pred odločilnima evropskima obračunoma pogovarjali na tribuni Maksimirja. Zajc se zaveda kakovosti Norvežanov, a pred tekmo ne skriva velike želje: "Želim si naše najboljše tekme v dosedanjem delu sezone." Dinamo – Viking od 20.45 v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: V Zagrebu smo obiskali Miho Zajca
    02:41
    Iz 24UR: V Zagrebu smo obiskali Miho Zajca
  • Intervju: Miha Zajc
    08:03
    Intervju: Miha Zajc

Dinamo je le še dve tekmi oddaljen od vrnitve med evropsko elito, čeprav bi se lahko njegova letošnja evropska pot končala precej prej. Zagrebčani so namreč že na prvi kvalifikacijski oviri proti švicarskemu Thunu močno viseli.

"Že v prvem krogu smo imeli mogoče najzahtevnejšega nasprotnika, ki smo ga lahko dobili. Thun se je pokazal kot res dobra ekipa. Mislim, da tudi mi nismo odigrali na ravni, na kateri znamo, tako da smo morali imeti na koncu tudi nekaj sreče. Ampak ne glede na to mislim, da smo zasluženo napredovali," se je zahtevnega začetka evropske poti spomnil Miha Zajc.

Miha Zajc
Miha Zajc
FOTO: GNK Dinamo Zagreb

Po dramatičnem napredovanju je sledila precej bolj prepričljiva predstava. V tretjem krogu kvalifikacij je Dinamo proti Žalgirisu pokazal, zakaj je veljal za izrazitega favorita, Litovce pa izločil s skupnim izidom 7:1.

"Proti Žalgirisu smo pokazali in dokazali, zakaj smo bili v vlogi favorita in kam spadamo," je poudaril Zajc.

Zdaj Zagrebčane čaka le še zadnja stopnička. Na Maksimir prihaja norveški prvak Viking, ki se želi prvič prebiti v glavni del Lige prvakov. Dinamo je pred prvim obračunom favorit, toda Zajc opozarja, da Norvežani še zdaleč niso tekmec, ki bi ga Zagrebčani lahko vzeli zlahka.

Dinamo Zagreb - Viking
Dinamo Zagreb - Viking
FOTO: 24ur.com

Norveški nogomet se je dvignil

Viking je lani v boju za naslov norveškega prvaka za seboj pustil tudi Bodø/Glimt in Molde, Zajc pa vzpon norveškega klubskega nogometa zelo dobro pozna.

"Norveški nogomet se je dvignil. Imajo Bodø/Glimt, tudi Viking je zelo dobra ekipa. Nekaj smo jih že gledali in analizirali. Mislim, da gre za ekipo, ki igra zelo moderen nogomet, s hitrimi prehodi, imajo pa tudi dobre posameznike," je 32-letni vezist opisal zadnjo oviro na poti do evropske elite.

Podobno razmišlja tudi trener Dinama Mario Kovačević, ki je pred tekmo izpostavil predvsem uigranost Vikinga in njihovega kapetana Zlatka Tripića. Norvežani imajo jedro moštva že več let skupaj, njihova glavna odlika pa je po njegovih besedah prav kolektiv.

Zajčev recept je zato preprost. Dinamo bo moral najboljšo predstavo prihraniti za trenutek, ko jo najbolj potrebuje. "Zdaj nas čaka še zadnja stopnička pred Ligo prvakov z Norvežani, z Vikingom. Želim si naše najboljše tekme v dosedanjem delu sezone. Mislim, da bomo morali odigrati našo najboljšo tekmo, imeti tudi nekaj sreče, doma pa si seveda želimo čim večjo podporo navijačev. Potem mislim, da je lahko to ena zelo lepa zgodba."

Play-off za Ligo prvakov na Kanalu A in VOYO!
Play-off za Ligo prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com

Zajc stiska pesti tudi za Celje

Nekdanji slovenski reprezentant bo z zanimanjem spremljal tudi drugi obračun playoffa, ki ima izrazit slovenski pridih. Dan pozneje bo namreč svojo zgodovinsko priložnost iskalo Celje, ki ga v sredo čaka gostovanje pri Slovanu iz Bratislave, prav tako s prenosom na Kanalu A in VOYO.

Za Zajca je dvoboj še posebej zanimiv. V preteklosti je nosil tudi celjski dres, zdaj pa za grofe igra njegov nekdanji soigralec Benjamin Verbič. Na drugi strani ima dobre prijatelje tudi v Bratislavi, kjer igrata slovenska reprezentanta Andraž Šporar in Kenan Bajrić.

Slovan - Celje
Slovan - Celje
FOTO: 24ur.com

Kljub temu si Zajc želi, da bi se mu med evropsko elito pridružili Celjani. To bi pomenilo zgodovinski prvi nastop Celja v Ligi prvakov.

Najprej pa je pred njim njegova naloga. Dinamo bo proti Vikingu skušal izkoristiti prednost domačega Maksimirja in si pred povratnim obračunom na Norveškem zagotoviti čim boljše izhodišče. Zagrebčani so v evropskih tekmovanjih doslej dosegli 598 zadetkov, zato jih le še dva ločita od mejnika 600 evropskih golov.

Dvoboj Dinamo – Viking si boste lahko v torek od 20.45 v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

nogomet dinamo zagreb viking miha zajc

Mura z novim vlagateljem in športnim direktorjem

Pred zadnjo oviro do Lige prvakov: Želim si naše najboljše tekme doslej

24ur.com Pred zadnjo oviro do Lige prvakov: Želim si naše najboljše tekme doslej
24ur.com Kek: Pomembno je, da odločamo sami o sebi
24ur.com Kompletni Slovenci ostrijo ambicije pred helsinškim izzivom: Lahko zmagamo
24ur.com Slovenke v en glas: Pozorne moramo biti predvsem na švedsko korektorico
24ur.com Slovenski judoisti na čelu z Leški optimistično na EP v Zagreb
24ur.com 'Igranje v ligi prvakov je vrhunska izkušnja tako za fante kot za klub'
24ur.com Kako se Slovenci pripravljajo na obračun s favoriti prvenstva?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Taylor Swift na poroki blestela z zlatim poročnim prstanom, a prišla brez Travisa Kelcea
Taylor Swift na poroki blestela z zlatim poročnim prstanom, a prišla brez Travisa Kelcea
Skrite zgodbe Jadrana: Miti in legende, ki še danes zaznamujejo hrvaške otoke
Skrite zgodbe Jadrana: Miti in legende, ki še danes zaznamujejo hrvaške otoke
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
vizita
Portal
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Koliko beljakovin dnevno res potrebujemo?
Koliko beljakovin dnevno res potrebujemo?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Popoln jedilnik za en poletni dan: 3 ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897