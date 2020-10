Zajc zaradi koronavirusa brez reprezentančne akcije v oktobru

"Miha Zajc bo izpustil oktobrske tekme slovenske nogometne reprezentance. Reprezentant je namreč med nogometaši italijanske Genoe, ki so pozitivni na koronavirus. Zajc znakov okužbe ne kaže in se počuti dobro, predvidoma pa bo naslednjih štirinajst dni preživel v izolaciji," so na družbenih omrežjih zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

Slovenija bo s San Marinom igrala 7. oktobra v Stožicah, nato pa sledita dve gostujoči srečanji. 11. oktobra na Kosovu in 14. oktobra v Moldaviji.