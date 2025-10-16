Svetli način
Nogomet

Zajc iskreno o reprezentanci: Do nadaljnjega ne bom del te zgodbe

Zagreb , 16. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Božidar Bulat , J.B.
Komentarji
0

V hrvaški prestolnici smo obiskali Miho Zajca, ki je po razhodu s Fenerbahčejem novo mesto pod soncem našel pri zagrebškem Dinamu. Hitro je postal pomemben člen kluba, ki zaenkrat vodi tako v domačem prvenstvu kot Ligi Evropa. Ob skromnih rezultatih slovenske reprezentance se, kakopak, poraja pomislek, da bi vezist Zajčevega kova slovenski zasedbi prišel še kako prav. A Šempetrčan pravi, da se v dresu s Triglavom na prsih do nadaljnjega ne vidi.

Miha Zajc je bil dolga leta nosilec slovenske reprezentance, za katero je na 39 tekmah zbral osem zadetkov. Potem ko je lani poleti ostal brez vpoklica na evropsko prvenstvo, je javno oznanil, da vsaj začasno zapira reprezentančno poglavje. 

"Sprejel sem (selektorjevo, op. a.) odločitev, čeprav se z njo nisem strinjal. Na meni je bilo, da sem šel naprej. Vedel sem, da se moja kariera ne bo takrat končala. To je sestavni del nogometa. Ko te stvari negativno presenetijo in si razočaran, moraš pokazati svoj pravi obraz. Verjamem, da imam veliko kvalitete, ki jo moram pokazati na igrišču. Zato sem hvaležen Dinamu, ki je pokazal zaupanje vame," pravi Zajc in dodaja, da bo reprezentanco nekaj časa spremljal le kot gledalec.

"Želim ji vse najboljše in tudi dve zadnji tekmi bom navijal, da se uresničijo sanje o svetovnem prvenstvu. Ampak do nadaljnjega ne bom del te zgodbe."

Miha Zajc je bil dolga leta med nosilci reprezentance, za katero je debitiral marca 2016.
Miha Zajc je bil dolga leta med nosilci reprezentance, za katero je debitiral marca 2016. FOTO: Damjan Žibert

Odgovarja mu pritisk velikih klubov

Od leta 2021 je bil član turškega Fenerbahčeja. V prejšnji sezoni je bil posojen francoskemu Toulousu, saj Jose Mourinho nanj ni računal. Zato je poleti odprtih rok sprejel ponudbo zagrebškega Dinama, ki se je izdatno okrepil, potem ko mu je naslov državnega prvaka lani speljala Rijeka. 

Odločitev za prihod v zagrebško prestolnico se je zaenkrat izkazala za zadetek v polno. "Počutim se super. Dobro smo startali v sezono. Ekipa je nova, veliko stvari se je spremenilo, zato je bilo pomembno, da smo začeli dobro." 

Zagrebčani si z večnimi rivali iz Splita delijo prvo mesto v hrvaškem prvenstvu. V Ligi Evropa imajo po dveh krogih šest točk in zavoljo najboljše gol razlike zasedajo prvo mesto v 36-članski konkurenci. Zajc je v Evropi odigral vseh 180 minut. 

"Več stvari vpliva na moje predstave. Zelo vesel sem bil, ko me je predsednik poklical že na začetku junija. Takrat sem vedel, da je to projekt zame. To je eden največjih klubov na Balkanu. Odgovarja mi igrati za velike klube, kjer se igra napadalni nogomet in je treba zmagovati," Zajc pojasnjuje, zakaj mu igranje na Maksimiru tako ustreza. 

Miha Zajc je doslej za Dinamo zbral pet nastopov. Na prvi gol še čaka, a je hitro navdušil zagrebške navijače.
Miha Zajc je doslej za Dinamo zbral pet nastopov. Na prvi gol še čaka, a je hitro navdušil zagrebške navijače. FOTO: Profimedia

Na Fenerbahče ga vežejo zgolj lepi spomini

V prvem krogu Lige Evropa je doma premagal prav nekdanjega delodajalca Fenerbahče. Bil je med najboljšimi na igrišču, kar je po tekmi sprožilo odzive pregovorno vročih turških navijačev, ki so na družbenih omrežjih poudarjali, da se je njihov klub Slovencu prehitro odrekel.

"To ti popiha na dušo. Navijači Fenerbahčeja so res strastni in to je del folklore. S tem se ne obremenjujem, ti pa zagotovo laska, ko te pohvalijo navijači bivšega kluba. Res je, da smo se razšli v čudnem vzdušju, ampak na ta klub me vežejo samo lepi spomini," še dodaja 31-letni vezist, čigar nogometno znanje bi zagotovo zelo prav prišlo tudi reprezentanci. 

nogomet miha zajc dinamo zagreb
