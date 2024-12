Zajčev Toulouse do šeste zmage v francoskem prvenstvu

Gosti so povedli v 53. minuti po golu Belgijca Lucasa Stassina, le dve minuti kasneje pa so domačini izenačili, potem ko je zadel Gabonec Shavy Babicka. Odločitev o zmagovalcu je padla v končnici tekme, Toulousu pa je tri točke zagotovil Maročan Zakaria v 86. minuti.

Toulouse je po šesti zmagi napredoval na osmo mesto. Po nepopolnem 15. krogu ima dve točki več od Reimsa, ki bo vodi slovenski trener Luka Elsner. Njegovi varovanci bodo v soboto gostili Monaco, trenutno drugouvrščeno ekipo na francoskih tleh. Vodilni PSG ima pet točk naskoka pred Monacom in Marseillom ter osem pred četrtouvrščenim Lillom.

V soboto bosta še tekmi Marseille - Lille in Auxerre - Lens, nedeljski pari pa so Montpellier - Nice, Brest - Nantes, Le Havre - Strasbourg, Rennes - Angers in PSG - Lyon.