Zajčev Toulouse pahnil St. Etienne v drugo ligo, veselje Le Havra

Eni srečnejših po zadnjem krogu pa so igralci Le Havra, saj so s 3:2 slavili v Strasbourgu in skočili na rešilno 15. mesto. Odločilni gol je dosegel Abdoulaye Toure, ko je v 98. minuti izkoristil enajstmetrovko. Na tekmi je sicer zadel še eno, in sicer v 43. minuti. Le Havre je tako za točko prehitel Reims.

V boju za vrh je bilo že pred tem jasno, da je prvak Paris Saint-Germain, ki je tokrat s 3:1 odpravil Auxerre, Hviča Kvarachelia je bil dvakratni strelec, sicer pa imajo Parižani tudi najboljšega strelca sezone z Ousmanom Dembelejem, ki je zbral 21 golov.