Zajčeva Genoa do preobrata proti Kurtićevi Parmi

Tako Jasmin Kurtić kot Miha Zajc sta začela tekmo in igrala do 79. oziroma 89. minute. Dvoboj pa so bolje začeli domači, saj je predzadnja na lestvici Parma povedla v 16. minuti, ko je zadel Graziano Pelle.

Gianluca Scamacca, ki bo igral tudi na bližnjem evropskem prvenstvu do 21 let v Sloveniji (Italija je prav v skupini s Slovenijo, Španijo in Češko), je izenačil v 50. minuti. Devetnajst minut pozneje je isti igralec zadel še enkrat za vodstvo in zmago Genoe, ki je na 13. mestu.

V soboto bosta na sporedu obračuna Crotone - Bologna in Spezia - Cagliari, medtem ko je bil dvoboj med vodilnim InterjemSamirja Handanovića in Sassuolom preložen zaradi okužb z novim koronavirusom v taboru milanske ekipe, pozitiven je bil tudi Handanović.

V nedeljo pa bodo še preostale tekme, in sicer bo AtalantaJosipa Iličića gostovala v Veroni, Juventus bo gostil Benevento, Sampdoria Torino, Udinese Lazio, Fiorentina Milan, derbi kroga pa bo med Romo in Napolijem.