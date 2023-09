ŽAK še naprej zaklet za Olimpijo

Aktualni državni prvaki so še sedmič zapored ostali brez zmage na ŽAK-u, kjer so doživeli tretji prvenstveni poraz sezone. Za Bravo je to bila četrta zmaga, s katero so se zmajem približali na vsega točko.

Uvod v tekmo je bil kljub zahtevnim vremenskim razmeram silovit. Martin Pečar, ki je drugič oblekel dres Brava, je v 18. minuti mojstrsko izvedel prosti strel s približno 20 metrov, pri katerem Matevž Vidovšek ni imel nobenih možnosti. Nato so imeli Šiškarji še nekaj zrelih priložnosti, da bi povišali prednost, a je ostalo pri minimalni prednosti.

Kazen za to je prišla med 32. in 35. minuto. Najprej je po podaji Aljaža Krefla iz kota z glavo izenačil Mustafa Nukić, kmalu zatem pa je Nemanja Motika z iznajdljivim strelom, ko je že bil v padcu, poskrbel za popoln preobrat na ŽAK-u.