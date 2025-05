Zakaj bodo nogometaši Barcelone morali bežati v slačilnico?

Flick se je za to odločil zaradi izkušenj pred dvema letoma. Takrat je Barcelona po zmagi s 4:2 nad Espanyolom osvojila svoj zadnji naslov v domačem prvenstvu in tudi takrat se je to zgodilo na Espanyolovem stadionu. Domači navijači so slavje gostov najprej spremljali s tribun, nato pa so imeli vsega skupaj dovolj in vdrli na zelenico. Nogometaši Barcelone so se hitro odzvali in pobegnili v slačilnico, kjer so se lahko veselili v miru. Igralci na zelenici bodo zagotovo zelo strastni in lahko le upamo, da se med njimi ne bodo znašli tudi strastni domači navijači.