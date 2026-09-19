Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Zakaj igrate kot Tottenham?'

Brighton , 19. 09. 2026 17.54 pred 56 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z. STA
brighton vs Arsenal

Arsenal je doživel prvi poraz v sezoni, potem ko ga je Brighton na stadionu Amex povsem nadigral in slavil s prepričljivih 3:0. Za domače so zadeli Pascal Groß, Charalampos Kostoulas in Chema Andres. Navijači Brightona so gostujoče nogometaše zbadali tudi s provokativnim skandiranjem.

Nogometaši Brightona praznujejo tretji gol proti Arsenalu
Nogometaši Brightona praznujejo tretji gol proti Arsenalu
FOTO: AP

Arsenal je imel več posesti, vendar je bil Brighton precej učinkovitejši. Blestel je Charalampos Kostoulas, ki je najprej podal za zadetek Pascala Grossa v 31. minuti, ob koncu prvega polčasa pa je z natančnim strelom od daleč še sam premagal Davida Rayo.

Aktualni prvaki so prvič po lanskem maju ob polčasu zaostajali za dva gola, od preobrata pa so bili precej oddaljeni. Še toliko bolj po tretjem golu domačih, ko je po Grossovi podaji iz kota z glavo zadel Chema Andres v 57. minuti.

Navijači na stadionu Amex so igro topničarjev pospremili tudi s provokativnim skandiranjem: "Zakaj igrate kot Tottenham?" To je bila neposredna provokacija na račun njihovega mestnega rivala – ekipe Tottenham Hotspur.

Na vrhu razpredelnice to pomeni, da je Arsenal ostal pri 12 točkah, toliko jih ima s tekmo manj tudi City, medtem ko je Brighton napredoval na tretje mesto z osvojenimi desetimi točkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na ostalih tekmah, ki sta se začeli ob 16. uri, je Newcastle doma premagal Hull City z 2:1, Everton pa je bil z 1:0 boljši od Ipswicha.

Že prej je Aston Villa v gosteh premagala Tottenham s 3:2. Na dvoboju ekip z začelja lestvice je Tottenham resda dosegel prva gola v prvenstvu, a je pred tem moštvo iz Birminghama že vodilo s 3:0.

Aston Villa se je s štirimi točkami na lestvici izenačila s še enim razočaranjem te sezone – Manchester Unitedom. Ta bo s slovenskim napadalcem Benjaminom Šeškom v nedeljo gostoval pri Fulhamu.

Drugi slovenski predstavnik v angleškem prvenstvu Jaka Bijol bo z Leedsom prav tako v nedeljo skušal nadaljevati niz neporaženosti na domačem obračunu proti Crystal Palaceu. Z zmago bi Leeds skočil na tretje mesto lestvice.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
arsenal premier league brighton

Bomba iz sveta športa: Mbappe zapušča Nike

24ur.com Vse večje skrbi na Etihadu ob novem porazu Cityja, Liverpool slavil proti Villi
24ur.com Poraz Arsenal proti West Hamu, Tottenham nemočen proti Brightonu
24ur.com Triler Cityja in Tottenhama navdušil, zmagovalca pa ni dal
24ur.com Rdeči vragi brez Šeška do točke proti Sunderlandu, City doma suvereno
24ur.com Vrhunci Premier lige: Nora tekma Cityja in Tottenhama, preobrat Liverpoola
24ur.com Liverpool doma povozil Tottenham za finale z Newcastlom
24ur.com Brighton po preobratu do zmage nad Liverpoolom
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ddolores
19. 09. 2026 19.11
Man. U. je pa šokantno izpadel proti Brihtonu.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kylie Jenner postala mama pri 20 letih, zdaj priznava: "Nekaj sem zamudila"
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
zadovoljna
Portal
Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
vizita
Portal
Bolje pojesti skuto kot kosmiče, če želite dlje ostati siti: pomembna je ena stvar
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
cekin
Portal
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
moskisvet
Portal
Vsi so jo želeli, ona pa je skrivala, koga je ljubila
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
dominvrt
Portal
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
okusno
Portal
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961