Arsenal je imel več posesti, vendar je bil Brighton precej učinkovitejši. Blestel je Charalampos Kostoulas, ki je najprej podal za zadetek Pascala Grossa v 31. minuti, ob koncu prvega polčasa pa je z natančnim strelom od daleč še sam premagal Davida Rayo.
Aktualni prvaki so prvič po lanskem maju ob polčasu zaostajali za dva gola, od preobrata pa so bili precej oddaljeni. Še toliko bolj po tretjem golu domačih, ko je po Grossovi podaji iz kota z glavo zadel Chema Andres v 57. minuti.
Navijači na stadionu Amex so igro topničarjev pospremili tudi s provokativnim skandiranjem: "Zakaj igrate kot Tottenham?" To je bila neposredna provokacija na račun njihovega mestnega rivala – ekipe Tottenham Hotspur.
Na vrhu razpredelnice to pomeni, da je Arsenal ostal pri 12 točkah, toliko jih ima s tekmo manj tudi City, medtem ko je Brighton napredoval na tretje mesto z osvojenimi desetimi točkami.
Na ostalih tekmah, ki sta se začeli ob 16. uri, je Newcastle doma premagal Hull City z 2:1, Everton pa je bil z 1:0 boljši od Ipswicha.
Že prej je Aston Villa v gosteh premagala Tottenham s 3:2. Na dvoboju ekip z začelja lestvice je Tottenham resda dosegel prva gola v prvenstvu, a je pred tem moštvo iz Birminghama že vodilo s 3:0.
Aston Villa se je s štirimi točkami na lestvici izenačila s še enim razočaranjem te sezone – Manchester Unitedom. Ta bo s slovenskim napadalcem Benjaminom Šeškom v nedeljo gostoval pri Fulhamu.
Drugi slovenski predstavnik v angleškem prvenstvu Jaka Bijol bo z Leedsom prav tako v nedeljo skušal nadaljevati niz neporaženosti na domačem obračunu proti Crystal Palaceu. Z zmago bi Leeds skočil na tretje mesto lestvice.
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