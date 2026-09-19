Arsenal je imel več posesti, vendar je bil Brighton precej učinkovitejši. Blestel je Charalampos Kostoulas, ki je najprej podal za zadetek Pascala Grossa v 31. minuti, ob koncu prvega polčasa pa je z natančnim strelom od daleč še sam premagal Davida Rayo.

Aktualni prvaki so prvič po lanskem maju ob polčasu zaostajali za dva gola, od preobrata pa so bili precej oddaljeni. Še toliko bolj po tretjem golu domačih, ko je po Grossovi podaji iz kota z glavo zadel Chema Andres v 57. minuti.

Navijači na stadionu Amex so igro topničarjev pospremili tudi s provokativnim skandiranjem: "Zakaj igrate kot Tottenham?" To je bila neposredna provokacija na račun njihovega mestnega rivala – ekipe Tottenham Hotspur.

Na vrhu razpredelnice to pomeni, da je Arsenal ostal pri 12 točkah, toliko jih ima s tekmo manj tudi City, medtem ko je Brighton napredoval na tretje mesto z osvojenimi desetimi točkami.