Zakaj ima Salah med treningom na glavo pritrjene elektrode?

"Skrajne fizične meje v nogometu so skoraj že dosežene. Ti igralci so neverjetno fizično pripravljeni. Naslednji korak je treniranje možganov. Tu vstopimo mi z nečim, kar je znanstveno dokazano," se glasi skrajšana različica predstavitve, ki sta jo dr. Niklas Hausler in njegov poslovni partner Patrick Hantschke pripravila za Liverpoolovega pomočnika trenerja Pepa Lijndersa . Njuno idejo je nato Lijnders predstavil Jürgenu Kloppu , ki je Nemcema navdušeno ponudil priložnost, da se pridružita treningom Liverpoola pred letošnjo sezona.

Hausler in Hantschke se za zdaj z igralci Liverpoola osredotočata predvsem za izvajanje prekinitev, predvsem prostih strelov in enajstmetrovk: "Zaradi nevroznanosti v ozadju procesa se lahko osredotočimo zgolj na proste strele. Z elektrodami merimo zelo občutljive podatke. Vsakršno gibanje pred izvajanjem prostega strela je artefakt, kar pomeni, da morajo igralci pred akcijo popolnoma mirovati." Rezultat je že zdaj viden, saj je Liverpool s petimi zadetki po izvajanju kotov v letošnji sezoni Premier lige najuspešnejše moštvo iz prekinitev. "Z igralci razvozlamo in ugotovimo, kateri deli tega procesa jim pomagajo priti v to stanje možganov. Morda se jim zdi, da obstaja najboljši način, da to dosežejo, ampak naši podatki velikokrat pokažejo, da se na to ne bi smeli osredotočati. Namesto tega bi se morali posvetiti nečemu, kar so prej podcenjevali," svoj pristop razložita Nemca.

Z nevroznanstvenikom so do zdaj pri Liverpoolu sodelovali Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, James Milner in Harvey Elliot. Hiter napredek seveda ni zagotovljen, vseeno pa Hausler pove, da "tako njihov način razmišljanja poskušamo prilagoditi korak za korakom. Tako bo na koncu igralec lahko uporabil novo miselno orodje. Posledično ni pomembo, ali gre za prosti strel na treningu ali prosti strel v 93. minuti Lige prvakov. Igralci bodo vedno vedeli, na kaj se morajo osredotočiti."