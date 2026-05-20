Zakaj imajo ostale reprezentance 26 igralcev, Portugalska pa 28?

Kot smo poročali bo Cristiano Ronaldo letos že šestič zaigral na mundialu, Portugalska pa zaradi izjemnih nogometašev na vseh položajih sodi v ožji krog favoritov za slavje.
Seznam reprezentantov je predstavil selektor Roberto Martinez, namesto 26 igralcev pa jih je na njem "27+1". Navijače je najbolj presenetilo, da je vpoklical kar štiri vratarje. "Ricardo Velho je četrti vratar, ki ni na uradnem seznamu in ne bo na klopi. Pomagal nam bo na treningih in del kadra postal zgolj v primeru poškodbe katerega od ostalih vratarjev," je razlog za vpoklic odvečnega nogometaša pojasnil Martinez.
Kdo pa je +1? "To je Diogo Jota. On je naša moč in naša sreča. Njegova smrt je bila zelo boleča, zdaj pa je na nas, da se borimo za uresničitev njegovih sanj in za zgled, ki ga je vedno dajal naši reprezentanci. Jota bo s svojim duhom, močjo in zgledom za vedno naš +1," je o nogometašu, ki je julija lani umrl v prometni nesreči, povedal Martinez.
