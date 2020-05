Zakaj je Mandarić spet 'vrnil' Rudonjo?

Na uradni spletni strani so bili ob vrnitvi Mladena Rudonje zelo skrivnostni, zato smo vprašanje naslovili na predsednika kluba Milana Mandarića . Ta je v intervjujih v preteklosti dejal, da se z jesenjo skoraj zagotovo poslavlja od predsedovanja Olimpije, zato je imenovanje športnega direktorja 28. maja še toliko bolj presenetilo in odmevalo. Po naših informacijah so bili nad odločitvijo predsednika kluba presenečeni tudi nekateri športni delavci znotraj kluba.

"Odločitev o postavitvi Mladena Rudonje za športnega direktorja je rezultat dolgoletnega poznanstva in pozitivnih učinkov njegovega dela na istih poslih v času, ko je bil trener Olimpije Igor Bišćan. Že takrat se je Rudonja izkazal, tako glede uspešnega opravljanja poslov z agenti in menedžerji kot tudi z dobrim sodelovanjem s trenerjem in strokovnim vodstvom, kar je pozitivno vplivalo tudi na rezultate," so nam sporočilo Milana Mandarića prenesli iz NK Olimpije.

Mandarića smo povprašali tudi o tem, kako veliko je zaupanje med njim in Rudonjo, potem ko naj bi prav Rudonja lobiral za nemške investitorje, ki so se na koncu po besedah Mandarića izkazali za neresne. "Njegova vloga v precej neprijetni zgodbi z neresnimi nemškimi vlagatelji je bila dobronamerna, želel mi je pomagati pri iskanju novih vlagateljev, kar bi mi omogočilo da zaključim svojo misijo v Olimpiji. Žal se je izkazalo, da tudi sam ni dovolj dobro poznal omenjenih ljudi in njihovih namer," je Rudonji v bran stopil Mandarić.