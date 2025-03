Zakaj je Nico Williams še vedno pri Athletic Clubu?

Nico Williams je na evropskem prvenstvu do finala začel vse tekme, razen z Albanijo v zadnjem krogu skupinskega dela, ko je bila Španija že uvrščena naprej. Enega od svojih dveh zadetkov je dosegel v finalu proti Angliji, kjer je bil med najzaslužnejšimi za izjemen uspeh nogometašev furije. Na Transfermarktu je njegova tržna vrednost ocenjena na 70 milijonov evrov.

Ob bojda zelo resni ponudbi Barcelone in zanimanju londonskega Arsenala se je zdelo, da bo zadržati Williamsa za Athletic Club misija nemogoče. A ponosu baskovskega nogometa je to uspelo tako v poletnem kot zimskem prestopnem roku. In če poročanja španskih medijev držijo, potem bo tako tudi letos poleti.

Williams je z Athletic Clubom še vedno v igri za naslov v Ligi Evropa, kjer je ta teden izločil Romo, ki ji je na povratni tekmi zabil dvakrat. V domačem prvenstvu se bori za mesta, ki prinašajo Ligo prvakov. Zaenkrat Baskom kaže odlično, saj imajo na četrtem mestu pet točk prednosti pred Villarrealom.