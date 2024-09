Zakaj je Šeško zavrnil Arsenal in ostal v Leipzigu?

OGLAS

15 golov na 35 tekmah je v dresu s Triglavom na prsih doslej dosegel Benjamin Šeško. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zanimanja je bilo ogromno, najbolj si ga je želel Arsenal, a Benjamin Šeško je na presenečenje večine že 12. junija podaljšal pogodbo z biki iz Leipziga in tako hitro končal ugibanja, kje bo nadaljeval kariero. Napadalec, ki se je proti Kazahstanu pred točno tednom dni podpisal pod svoji prvi reprezentančni hat-trick, je svojo odločitev tedaj pojasnil z besedami, da se v Leipzigu počuti odlično, zato je bilo podaljšanje edini logičen korak naprej. "Podaljšanje pogodbe je bilo logično na različnih nivojih," pojasnjujejo pri Transfermarktu. "V Šeškotovem taboru je vladalo zavedanje, da ne gre hiteti v Premier League, saj potrebuje več časa za razvoj. Za njim je bila prva sezona v enemu izmed elitnih evropskih prvenstev. In čeprav je na 31 tekmah dosegel 14 golov, je prevladal občutek, da mora svojo učinkovitost še izboljšati."

Mikel Arteta si ga je bojda zelo želel v poletnem prestopnem roku ... FOTO: AP icon-expand

Boleča zapravljena priložnost in velika motivacija za naprej Šeško je potreboval nekaj časa za privajanje na nivo nemške Bundeslige. Na prvih 17 tekmah je dosegel vsega tri zadetke, v drugem delu sezone pa je iz tekme v tekmo rastel. V zadnjih 16 krogih je v polno meril 11-krat, zadel je na zadnjih sedmih prvenstvenih obračunih. Na reprezentančne priprave pred Eurom je prišel v izjemni formi, ki pa je na prvenstvu stare celine ni uspel zadržati v celoti. Že res, da je bil eden najbolj izstopajočih posameznikov čete Matjaža Keka, a manjkali so zadetki. Šeško je Euro končal brez doseženega gola, najbolj pa je bolela zapravljena stoodstotna priložnost v osmini finala proti Portugalski, ko je bil v situaciji "ena na ena" boljši vratar Diogo Costa. "To je priložnost, o kateri smo veliko govorili. Ima hitrost, da bi lahko zaobšel vratarja, a se je odločal streljati in na koncu je zgrešil. To je nekaj, kar bomo skušali izboljšati v prihodnje," je pred sezono dejal trener bikov iz Leipziga Marco Rose.

Šeško je imel v 116. minuti proti Portugalcem zlato priložnost, da bi Slovenijo popeljal v vodstvo in najverjetneje do četrtfinala evropskega prvenstva. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Schäfer: Šeško je popoln napadalec Prav zaradi napredka v svoji igri se je nekdanji up Domžal odločil, da ne bo menjal klubskega okolja. "Vem, da se moram še izboljšati. In Leipzig je idealno okolje za to. Čutim, da imam vso podporo tukajšnjih ljudi," je Šeško pred časom dejal za Transfermarkt.

V čem točno se mora Šeško še izboljšati, je nedavno spregovoril Marcel Schäfer, ki je v Leipzigu kot eden od direktorjev zadolžen predvsem za razvoj nogometašev. "Še bomo morali delati na prvem dotiku. Če si res želiš biti vrhunski, potem je prvi dotik izjemnega pomena. Prvi dotik ti da čas in prostor. Na vrhunskem prostoru pa je časa in prostora zelo malo," je pojasnil Schäfer, ki ne dvomi, da ima Šeško vse potrebno za naslednji korak v svoji karieri. "Ima praktično vse. Želimo mu pomagati, da 'odklene' naslednji nivo svojega potenciala. Po mojem prepričanju, gre za popolnega napadalca. Je hiter, visok, dobro igra z glavo in obema nogama." To pa so lastnosti, za katere so vrhunski klubi dandanes pripravljeni odšteti na desetine, če ne kar stotine milijonov evrov ...