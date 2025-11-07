Zakaj se Ronaldo ni udeležil pogreba Jote?

Nogometni svet je 3. julija pretresla novica, da sta v prometni nesreči na vzhodu Španije življenji izgubila napadalec Liverpoola in portugalske reprezentance Diogo Jota in njegov brat Andre Silva. Dva dni kasneje so ju pokopali, pogreba pa so se udeležili številni trenutni in nekdanji igralci Liverpoola ter mnogi člani portugalske izbrane vrste. Med njimi ni bilo Cristiana Ronalda, kar je sprožilo val ogorčenja.

V bran mu je hitro stopila sestra Katia Aveiro, ki je v daljšem zapisu besedno obračunala s kritiki. "Pred 20 leti je umrl naš oče. Cristiano je takrat štel 19 let in še ni bil niti približno takšen zvezdnik, kot je danes. Na pogrebu so bile prisotne številne televizijske kamere in novinarji, ki jim ni bilo mar za našo bolečino. Bili smo v takšnem šoku zaradi izgube očeta, da nismo niti opazili, kdo vse od predstavnikov portugalske nogometne zveze, kluba in ostalih "pomembnežev" ni bil prisoten na dogodku," je med drugim zapisala.