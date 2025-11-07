Svetli način
Nogomet

Zakaj se Ronaldo ni udeležil pogreba Jote?

Gondomar, 07. 11. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
12

Pred dobrimi štirimi meseci so se številni nogometaši poslovili od Dioga Jote, ki je v 29. letu starosti življenje izgubil v prometni nesreči. Kapetan portugalske izbrane vrste Cristiano Ronaldo se pogreba ni udeležil in bil zato deležen številnih kritik. Nogometni zvezdnik je zdaj pojasnil, zakaj se je tako odločil.

Cristiano Ronaldo in Diogo Jota
Cristiano Ronaldo in Diogo Jota FOTO: Profimedia

Nogometni svet je 3. julija pretresla novica, da sta v prometni nesreči na vzhodu Španije življenji izgubila napadalec Liverpoola in portugalske reprezentance Diogo Jota in njegov brat Andre Silva. Dva dni kasneje so ju pokopali, pogreba pa so se udeležili številni trenutni in nekdanji igralci Liverpoola ter mnogi člani portugalske izbrane vrste. Med njimi ni bilo Cristiana Ronalda, kar je sprožilo val ogorčenja.

V bran mu je hitro stopila sestra Katia Aveiro, ki je v daljšem zapisu besedno obračunala s kritiki. "Pred 20 leti je umrl naš oče. Cristiano je takrat štel 19 let in še ni bil niti približno takšen zvezdnik, kot je danes. Na pogrebu so bile prisotne številne televizijske kamere in novinarji, ki jim ni bilo mar za našo bolečino. Bili smo v takšnem šoku zaradi izgube očeta, da nismo niti opazili, kdo vse od predstavnikov portugalske nogometne zveze, kluba in ostalih "pomembnežev" ni bil prisoten na dogodku," je med drugim zapisala.

Diogo Jota in Cristiano Ronaldo
Diogo Jota in Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

Svojo plat zgodbe je v pogovoru s Piersom Morganom zdaj povedal tudi Ronaldo, ki je za smrt prijatelja izvedel, ko je bil s partnerko v fitnesu. "Ko sem videl sporočila, nisem mogel verjeti. Veliko sem jokal, bilo je zelo težko za vse – državo, navijače, nogometaše in družino," je dejal 40-letnik.

"Ljudje me veliko kritizirajo, a imam čisto vest, tako da se s tem ne obremenjujem. Odkar je umrl moj oče, nisem bil na pokopališčih. Vsi vedo, kakšen je moj sloves – kamorkoli grem, je cirkus. Na Jotin pogreb nisem šel, ker bi bila vsa pozornost usmerjena vame, česar razumljivo nisem želel," je pojasnil Ronaldo in dodal, da je takrat govoril z družino tragično preminulega nogometaša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet cristiano ronaldo diogo jota pogreb
KOMENTARJI (12)

Muca ne grize
07. 11. 2025 11.38
-1
Zato ,ker je imel drugo delo ni prišel
ODGOVORI
0 1
Pauperes Commilitones
07. 11. 2025 11.20
+13
Tole mu pa dam popolnoma prav. Mediji so mediji in res bi se vse vrtelo okrog njega. Ne koncu bi ga ljudje obtožili, da se je prišel namerno kazat.
ODGOVORI
13 0
suleol
07. 11. 2025 11.13
-10
zaradi pozornosti ni prisel a lahko buham prepotentnez
ODGOVORI
2 12
Lopov975
07. 11. 2025 11.55
ti kr buhj,kavcar nezadovoljen
ODGOVORI
0 0
Želko Kacin
07. 11. 2025 10.59
-8
zato ker ker je mogu biti z tisto svojo lajdro
ODGOVORI
0 8
Prelepa Soča
07. 11. 2025 11.48
+1
Želko, normalni se družimo z živimi, ti pa raje z mrtvimi.
ODGOVORI
1 0
Lopov975
07. 11. 2025 11.54
a s tvojo?
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
07. 11. 2025 10.47
+1
Piers je še večji ... od Petersona.
ODGOVORI
1 0
Voly
07. 11. 2025 10.47
+16
Nisem "fan" Ronalda, a njegovo pojasnilo se mi zdi smiselno. Ljudje so pač takšni in dejansko bi pogreb izpadel precej drugače, če bi bil prisoten tudi Ronaldo. Če se je o tem pred pogrebom pogovoril s člani družine pokojnika, se mi zdi, da ima res lahko čisto vest.
ODGOVORI
17 1
BrezPitt
07. 11. 2025 10.46
+12
Čisto prav ima. Če bi prišel bi se novinarji in udeleženci na sploh bolj ukvarjali z njim kot pa pogrebno slovesnostjo. Ravno nasprotno je JaJo, ko je šel na pogreb v NM, da bo ja v središču pozornosti.
ODGOVORI
13 1
mptour
07. 11. 2025 10.36
-12
Do danes je rabil študirat, kaj se bo zlagal. Egoist.
ODGOVORI
2 14
hojladri123
07. 11. 2025 10.50
+7
Če misliš da je to laž si zares zaslepljen s barcelonarsko neumnostjo. Če ti misliš da se dejansko nebi zgodilo to kar je Ronaldo rekel si zaslepljen 2x. In ker si vsaj 2x zaslepljen si namerno ali ne izpustil članek ko se je takoj po pogrebu oglasila Ronaldova sestra ki je povedala zakaj ga na pogrebu ni bilo. Takrat je deloval sočutno in z največjim spoštovanjem do družine umrlega, o tem priča tudi pogovor in njegova čustva ko govori o svojem umrlemu prijatelju.
ODGOVORI
7 0
