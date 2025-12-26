Naslovnica
Zakaj smo letos ostali brez festivala tekem na 'Boxing Day'?

London , 26. 12. 2025 15.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Benjamin Šeško

26. december oziroma, kot mu pravijo na Otoku, Boxing Day tradicionalno postreže s plejado tekem v vseh rangih angleškega nogometnega prvenstva. Letos pa je prišlo do izjeme, saj bosta med premierligaši v edini tekmi aktivna Newcastle United in Manchester United.

Benjamina Šeška čaka praznično gostovanje na St. James' Parku.
Benjamina Šeška čaka praznično gostovanje na St. James' Parku.
FOTO: Profimedia

Razlog tiči v pogojih, ki so jih z več milijard težkimi pogodbami postavili imetniki televizijskih pravic. Po trenutnih pravilih mora Premier League odigrati vsaj 33 vikendov tekem, zato so večino tekem, ki bi sicer bile odigrane na Boxing Day, prestavili na soboto in nedeljo.

Obenem je letos prišlo do spremembe v angleškem FA pokalu, ki s prenovljenim urnikom prav tako prinaša več vikend obračunov. Če upoštevamo še podaljšane formate evropskih tekmovanj, se je Premier League znašla v stiski glede "vikend" terminov, ki jih je rešila z žrtvovanjem več desetletij dolge tradicije igranja (vseh) tekem 26. decembra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi Boxing Day že davnega leta 1888

Zanimivo, da so se nogometne tekme na Otoku nekoč igrale celo na božič. Zadnja ligaška božična tekma je bila odigrana leta 1965, ko je Blackpool s 4:2 premagal Blackburn Rovers.

Premierni Boxing Day obračun pa datira v davno leto 1888, ko je bila odigrana sploh prva sezona pod okriljem angleške nogometne zveze. Derby County je tedaj gostil Bolton, West Brom pa se je pomeril s Preston North Endom. Odtlej je bilo 26. decembra odigranih že več kot 4000 tekem, največ v zgodovini pa jih je odigral prav West Brom, nekdanji klub Roberta Korena, in sicer 107.

Največ golov na Boxing Day je dosegel Harry Kane, in sicer deset. Najuspešnejši klub na ta dan pa je Manchester United, ki je doslej zbral 174 točk. Benjamin Šeško in druščina bodo lahko ta izkupiček nocoj še izboljšali na gostovanju pri Newcastle Unitedu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
