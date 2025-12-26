Zakaj smo letos ostali brez festivala tekem na 'Boxing Day'?

Obenem je letos prišlo do spremembe v angleškem FA pokalu, ki s prenovljenim urnikom prav tako prinaša več vikend obračunov. Če upoštevamo še podaljšane formate evropskih tekmovanj, se je Premier League znašla v stiski glede "vikend" terminov, ki jih je rešila z žrtvovanjem več desetletij dolge tradicije igranja (vseh) tekem 26. decembra.

Razlog tiči v pogojih, ki so jih z več milijard težkimi pogodbami postavili imetniki televizijskih pravic. Po trenutnih pravilih mora Premier League odigrati vsaj 33 vikendov tekem, zato so večino tekem, ki bi sicer bile odigrane na Boxing Day, prestavili na soboto in nedeljo.

Zanimivo, da so se nogometne tekme na Otoku nekoč igrale celo na božič. Zadnja ligaška božična tekma je bila odigrana leta 1965, ko je Blackpool s 4:2 premagal Blackburn Rovers.

Premierni Boxing Day obračun pa datira v davno leto 1888, ko je bila odigrana sploh prva sezona pod okriljem angleške nogometne zveze. Derby County je tedaj gostil Bolton, West Brom pa se je pomeril s Preston North Endom. Odtlej je bilo 26. decembra odigranih že več kot 4000 tekem, največ v zgodovini pa jih je odigral prav West Brom, nekdanji klub Roberta Korena, in sicer 107.

Največ golov na Boxing Day je dosegel Harry Kane, in sicer deset. Najuspešnejši klub na ta dan pa je Manchester United, ki je doslej zbral 174 točk. Benjamin Šeško in druščina bodo lahko ta izkupiček nocoj še izboljšali na gostovanju pri Newcastle Unitedu.