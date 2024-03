Zakaj so izbrali Slovence in ali bo Ronaldo v prvi postavi?

50-letni Martinez, ki je pred tem dolgih šest let vodil Belgijo, je najprej odgovarjal na vprašanja portugalskih kolegov in kar dvakrat poimensko izpostavil Benjamina Šeška ter celo dejal, da gre za enega najboljših napadalec nemške Bundeslige.

"Na veliko konceptih moramo delati. Predvsem je pomemben občutek samozavesti in vere, ki ju dobiš, ko se uvrstiš na Euro, kot se je tudi Slovenija. Takrat zaigraš s temi občutki. Za nas bo to dober test."

Številčna rotacija je bila načrtovana

Portugalci so mnoge presenetili z dejstvom, da so v primerjavi z zadnjo tekmo proti Švedski (5:2) močno spremenili seznam reprezentantov. V Slovenijo med drugimi niso pripotovali Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ruben Dias in Goncalo Ramos.

"To je bilo v načrtu. Ne verjamem, da bi morali igralci na marčevski reprezentančni akciji igrati dve tekmi. V tej fazi sezone imajo za seboj tudi že od 3.500 do 4.000 minut. Želeli smo večjo skupino, razdelili smo jih in omogočili, da igrajo in hkrati vidijo, kaj jih čaka v naslednjih mesecih, ki bodo zanje zelo naporni. Pričakovalo se bo, da zmagajo vsako tekmo," je za konec pojasnil nekdanji trener Swanseaja, Wigana in Evertona.