Zakaj želi Mbappe ostati v Parizu, noče pa podaljšati pogodbe?

Leto za tem, ko je Kylian Mbappe podpisal novo pogodbo s PSG-jem, so se zadeve začele zapletati. Aktualna pogodba ga s klubom iz francoske prestolnice veže do julija 2024, z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. 24-letni napadalec je upravi kluba dal jasno vedeti, da klavzule za podaljšanje pogodbe ne bo aktiviral, kar za Parižane pomeni, da bi lahko klub po naslednji sezoni zapustil brez odškodnine. Vodstvo kluba se je na to odzvalo z ultimatom, da ga bodo v primeru, da ne podaljša pogodbe, prodali že to poletje.