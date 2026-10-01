'Zakleta' cesta, ki je v nekaj tednih terjala nesreči dveh nogometašev

Ko so v pisarnah povratnika med angleško elito danes prejeli klic, da je bil v bližini njihovega trening centra v prometno nesrečo vpleten francoski vezist Lucas Gourna-Douath, so najbrž mislili, da živijo v svoji verziji ameriškega filma Svižčev dan. V skoraj enak incident je bil na isti cesti septembra namreč vpleten njegov soigralec, prav tako vezist, Sorba Thomas. Oba nogometaša sta svoja jeklena konjička "uspela" prevrniti na streho in, kar je najpomembnejše, oba sta jo odnesla brez praske.

Ena od stanovalk ob robu zdaj že zloglasne angleške ceste je za otoški BBC povedala, da je prekomerna hitrost ena od njenih večjih skrbi že debelo desetletje: "Zadnjih 10 let prosim, da se na tej cesti zmanjša maksimalna dovoljena hitrost. V času nesreče se je iz šole vračalo veliko otrok skupaj s starši. Nekaj mora biti storjeno, če se želimo v prihodnosti izogniti resnejšim nesrečam."