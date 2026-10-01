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Nogomet

'Zakleta' cesta, ki je v nekaj tednih terjala nesreči dveh nogometašev

Hull City, 01. 10. 2026 15.52 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
Lu.M
Prometni nesreči igralcev Hully Cityja

Hull City se med reprezentančnim premorom ukvarja z nevsakdanjimi težavami. Na poti do trening centra je bil v prometno nesrečo udeležen njihov vezist Lucas Gourna-Douath. Prizor na streho obrnjenega črnega Mercedesa je že sam po sebi dovolj zaskrbljujoč. Zgodbi pa dodatno dimenzijo daje dejstvo, da je bil na isti cesti v skoraj enak incident vpleten njegov soigralec Sorba Thomas.

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Ko so v pisarnah povratnika med angleško elito danes prejeli klic, da je bil v bližini njihovega trening centra v prometno nesrečo vpleten francoski vezist Lucas Gourna-Douath, so najbrž mislili, da živijo v svoji verziji ameriškega filma Svižčev dan. V skoraj enak incident je bil na isti cesti septembra namreč vpleten njegov soigralec, prav tako vezist, Sorba Thomas. Oba nogometaša sta svoja jeklena konjička "uspela" prevrniti na streho in, kar je najpomembnejše, oba sta jo odnesla brez praske.

Ena od stanovalk ob robu zdaj že zloglasne angleške ceste je za otoški BBC povedala, da je prekomerna hitrost ena od njenih večjih skrbi že debelo desetletje: "Zadnjih 10 let prosim, da se na tej cesti zmanjša maksimalna dovoljena hitrost. V času nesreče se je iz šole vračalo veliko otrok skupaj s starši. Nekaj mora biti storjeno, če se želimo v prihodnosti izogniti resnejšim nesrečam."

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KOMENTARJI7

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Uporabnik1908566
01. 10. 2026 17.25
….Afrika v vsem svojem sijaju….
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0 0
graf
01. 10. 2026 17.11
butasti šoferji so krivi za "zaklete" ceste ...
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0 0
Vojko Kos
01. 10. 2026 16.56
Vožnja je kriva in ne cesta!
Odgovori
0 0
gasper111
01. 10. 2026 16.42
“Zakleta cesta”….. ja seveda. 🐒 za volanom to je problem. Cesta je kakršna je na vozniku pa je, da hitrost prilagodi stanju ceste, vremenskim razmeram, stanju vozila predvsem pa svojim vozniškim sposobnostim. Če mentalno neuravnovešena oseba tega v svoji betici ni sposobna premlet potem zato pač ni kriva cesta, ampak voznikov intelektualni domet, ki ga nekaterih očitno ne premorejo niti toliko, da bi lahko varno opravljali tako enostavno delovno operacijo kot je vožnja avta.
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+7
7 0
Kalymero
01. 10. 2026 16.59
A veš kolikokrat ga je že zadela žoga v betico?
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+2
2 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 16.08
Ja...cesta je kriva
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+5
5 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 16.11
....omejitev pa 48 km/h
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+5
5 0
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