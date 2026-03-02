Zakrivanje ust med govorjenjem? Rdeči karton

Gre za prakso, ki se že dolgo uporablja, ko govorec ne želi, da bi kamere posnele, kaj je povedal nasprotnemu igralcu med tekmo. Fifa je postala še zlasti pozorna na tovrstne prakse po obtožbah Viniciusa Juniorja , da ga je njegov tekmec, Argentinec Gianluca Prestianni , žalil na rasistični podlagi, medtem ko si je usta pokril z majico. Po tekmi je Vinicius na svojem Instagram profilu v zgodbi v portugalščini objavil: "Rasisti so predvsem strahopetci. Morajo si dati dres v usta, da pokažejo, kako šibki so."

Nogometaš Benfice je zanikal obtožbe zvezdnika Real Madrida, vendar pa ni smel igrati na povratni tekmi bojev za osmino finala Lige prvakov v španski prestolnici. Šlo je za začasen suspenz, dokler ne bo znan izid preiskave Evropske nogometne zveze (Uefa).

O tem vprašanju so razpravljali na sobotnem srečanju Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), Gianni Infantino pa je jasno povedal, da je treba sprejeti takojšnje ukrepe za kaznovanje tistih, ki si zakrivajo usta, da bi se izognili odkritju. "Če si igralec pokrije usta in nekaj reče, kar ima rasistične posledice, potem ga je treba nemudoma izključiti," je dejal predsednik Fife: "Obstajati mora domneva, da je rekel nekaj, česar ne bi smel reči, sicer si ne bi moral pokriti ust. Preprosto ne razumem, če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš. To je to, tako preprosto. In to so ukrepi, ki jih lahko in moramo sprejeti, da bi resno jemali naš boj proti rasizmu."

Naslednji kongres Fife bo naslednji mesec v kanadskem Vancouvru, kjer bi se lahko vodilni predstavniki nogometne organizacije odločili o uvedbi ukrepov, s katerimi bi preprečili igralcem, da bi si na letošnjem svetovnem prvenstvu zakrivali usta. Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec, ki je zagrešil dejanje, ki ga ne bi smel, javno opraviči ali ne.

Prvi mož Fife želi spodbuditi krivce, da javno prevzamejo odgovornost. "Morda bi morali razmisliti tudi o tem, da ne bi le kaznovali, ampak tudi nekako dovolili, spremenili našo kulturo, dovolili igralcem ali komur koli, ki kaj stori, da se opraviči," je dejal. "V trenutku jeze lahko storiš stvari, ki jih nočeš storiti, se opravičiš, nato pa mora biti sankcija drugačna, da gremo še korak dlje, in morda bi morali razmisliti tudi o nečem takšnem," je predlagal Infantino.