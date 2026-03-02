Naslovnica
Nogomet

Zakrivanje ust med govorjenjem? Rdeči karton

Zürich, 02. 03. 2026 09.06 pred 36 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA A.M.
Gianluca Prestianni

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je predlagal, da bi igralce, ki si na igrišču med nagovarjanjem nasprotnih igralcev zakrijejo usta, lahko izključili kot del preprečevanja rasizma v nogometu.

Gre za prakso, ki se že dolgo uporablja, ko govorec ne želi, da bi kamere posnele, kaj je povedal nasprotnemu igralcu med tekmo. Fifa je postala še zlasti pozorna na tovrstne prakse po obtožbah Viniciusa Juniorja, da ga je njegov tekmec, Argentinec Gianluca Prestianni, žalil na rasistični podlagi, medtem ko si je usta pokril z majico. Po tekmi je Vinicius na svojem Instagram profilu v zgodbi v portugalščini objavil: "Rasisti so predvsem strahopetci. Morajo si dati dres v usta, da pokažejo, kako šibki so."

Vinicius Junior na tekmi proti Benfici
Vinicius Junior na tekmi proti Benfici
FOTO: AP

Nogometaš Benfice je zanikal obtožbe zvezdnika Real Madrida, vendar pa ni smel igrati na povratni tekmi bojev za osmino finala Lige prvakov v španski prestolnici. Šlo je za začasen suspenz, dokler ne bo znan izid preiskave Evropske nogometne zveze (Uefa).

Preberi še Vinicius: Rekel mi je, da sem opica. Prestianni: To je laž!

O tem vprašanju so razpravljali na sobotnem srečanju Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), Gianni Infantino pa je jasno povedal, da je treba sprejeti takojšnje ukrepe za kaznovanje tistih, ki si zakrivajo usta, da bi se izognili odkritju. "Če si igralec pokrije usta in nekaj reče, kar ima rasistične posledice, potem ga je treba nemudoma izključiti," je dejal predsednik Fife: "Obstajati mora domneva, da je rekel nekaj, česar ne bi smel reči, sicer si ne bi moral pokriti ust. Preprosto ne razumem, če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš. To je to, tako preprosto. In to so ukrepi, ki jih lahko in moramo sprejeti, da bi resno jemali naš boj proti rasizmu."

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Naslednji kongres Fife bo naslednji mesec v kanadskem Vancouvru, kjer bi se lahko vodilni predstavniki nogometne organizacije odločili o uvedbi ukrepov, s katerimi bi preprečili igralcem, da bi si na letošnjem svetovnem prvenstvu zakrivali usta. Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec, ki je zagrešil dejanje, ki ga ne bi smel, javno opraviči ali ne.

Prvi mož Fife želi spodbuditi krivce, da javno prevzamejo odgovornost. "Morda bi morali razmisliti tudi o tem, da ne bi le kaznovali, ampak tudi nekako dovolili, spremenili našo kulturo, dovolili igralcem ali komur koli, ki kaj stori, da se opraviči," je dejal. "V trenutku jeze lahko storiš stvari, ki jih nočeš storiti, se opravičiš, nato pa mora biti sankcija drugačna, da gremo še korak dlje, in morda bi morali razmisliti tudi o nečem takšnem," je predlagal Infantino.

nogomet Gianni Infantino fifa zakrivanje ust rdeči karton

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Barni3
02. 03. 2026 09.42
Js sm tud za da se var uvede za simuliranje pa da kakrsno koli odgovarjanje sodniku sankcionira z rumenim kartonom, da se udarci in prekrski za rumeni karton ki jih sodnik ne vidi javi iz vara, da se neprimerno proslavljanje fola pred navijaci nasprotne ekipe sankcionira z rumenim oziroma rdecim kartonom...no pol pa da vidmo viniciusa...ne bo mel casa bit rasisticno zmerjan
Odgovori
0 0
borjac
02. 03. 2026 09.40
Infantino nima pojma o pojmu , "Zakrivanje ust med govorjenjem? Rdeči karton" , če bomo tako delali potem lahko izključimo 80 % igralcev... Infantino živi v Trumpovem balončku.
Odgovori
+0
1 1
mr.poper
02. 03. 2026 09.32
Infantino - o njegovih barabijah se sigurno ne pogovarjajo -ostalo pa ga naj ne briga !(❁´◡`❁)
Odgovori
+3
3 0
RUBEŽ
02. 03. 2026 09.13
Ja, vse lepo in prav. Samo pomisliti je treba, da tudi "izzivalci " zakrivajo usta in v dostih primerih so krivi sami. Tu predvsem izstopa Vincek.
Odgovori
+7
7 0
annonymo95
02. 03. 2026 09.17
Vini je baje najbolj ponižen in pošten igralec, o čem govoriš? Drugi temnopolti igralci so lahko priljubljeni s strani vseh, samo on je največja tarča rasizma, mislim pa da vsi vemo, zakaj je temu tako.
Odgovori
+4
4 0
annonymo95
02. 03. 2026 09.13
Skakavac jokica, najbolj antipatičen in nevzgojen igralec v svetu nogometa, ampak vedno je on žrtev
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
