Zala Kuštrin dvakrat v polno za prvo zmago Slovenk v Ligi narodov

Ko se je zdelo, da bodo slovenske igralke znova kaznovane za neučinkovitost pred vrati tekmic, je Zala Kuštrin z dvema zadetkoma v zadnjem delu dvoboja poskrbela za preobrat in prvi komplet točk v drugem rangu lige narodov.

Na lestvici to pomeni, da so Slovenke zdaj pri šestih točkah in so vsaj za zdaj v boljšem položaju za obstanek v tem rangu lige narodov. Dvoboj med Belorusijo in Češko je bil tik pred začetkom prestavljen zaradi neustreznega igrišča v madžarskem Györu, kjer domače tekme igra Belorusija.