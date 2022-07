Zaletel odhaja, Rom na Hrvaško, v Radomljah še en 'Hajdukovec'

Matija Rom poslej za Šibenik

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant do 21 let Matija Rom bo kariero nadaljeval v vrstah hrvaškega nogometnega prvoligaša iz Šibenika, so potrdili na klubski spletni strani. 23-letni nogometaš, ki igra na položaju desnega bočnega branilca, je podpisal pogodbo do leta 2024. "Prvi vtisi so res odlični, dobro se počutim že prvi dan. V Sloveniji smo opravili dobre priprave, nestrpno čakam na začetek lige. Imamo veliko novih igralcev, a lahko rečem, da je vzdušje res dobro, ekipa je mlada, ima ogromen potencial, mislim, da se je pri vseh skupaj, igralcih skupaj s štabom, naredil 'klik' in lahko letos spišemo lepo zgodbo," je za spletno stran Šibenika dejal Rom. "Normalno je, da je potrebno malo več časa, da uigramo celotno ekipo, ampak mislim, da smo na pravi poti in gremo z optimizmom v novo sezono. Po dogodkih v Ukrajini se želim dokazati, pomagati ekipi pri doseganju ciljev in z novo energijo začeti prihajajočo sezono," je še povedal. Šibenik je v minuli sezoni v desetčlanskem hrvaškem prvoligaškem prvenstvu končal na osmem mestu.

Rom je profesionalno kariero začel v vrstah slovenskega prvoligaša iz Domžal, leta 2020 je bil krajše obdobje član hrvaškega kluba Inter Zaprešić, preden se je istega leta pridružil ukrajinskemu klubu Kolos Kovalivka, s katerim je zaradi ruske invazije v Ukrajini ostal brez pogodbe.