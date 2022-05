Zalokar na predvečer tekme z Mariborom suspendiran. Kdo bo v vratih Mure?

Prvoligaška nogometna sezona bo sicer devetič odločena v zadnjem krogu. Sedmič so v igri Štajerci, ki so bili doslej uspešni trikrat. Leta 1999 so v neposrednem obračunu za vrh lestvice ugnali Gorico, dve leti pozneje Olimpijo, sezono zatem pa Primorje. Praznih rok pa so ostali ob koncu sezon 2020/21, 2017/18 in 2003/04, ko je bil prvič troboj za prvaka – dobila ga je Gorica.

Očitno pa se borba za naslov državnega prvaka na daljavo med Mariborom in Koprom dogaja tudi v zakulisju, stran od nogometnih igrišč. "Zoper Marka Zalokarja je bila zaradi hujših kršitev profesionalne pogodbe podana prijava na disciplinsko komisijo DNŠ Mura. Ta je igralcu izdala sklep o suspenzu. Zalokar je suspendiran in umaknjen iz ekipe, ker se je – po njegovi izjavi – dogovoril za podpis pogodbe z Mariborom in odločno odklonil igranje na tekmi 36. kroga, ko v Fazaneriji gostuje Maribor," piše na uradni spletni strani za zdaj še aktualnih slovenskih klubskih prvakov. "Zalokarju je klub pred tedni ponudil novo pogodbo, a žal do podaljšanja sodelovanja ni prišlo. Danes, dan pred tekmo, je klub obvestil, da bo kariero nadaljeval v Mariboru, posledično pa je večkrat odklonil poziv, naj odigra tekmo," še piše na spletni stran NK Mura. Klub sicer ne sporoča, kdo bo branil na tekmi, na kateri bo imel Maribor po spodrsljaju Kopra v prejšnjem krogu, ko je doma senzacionalno izgubil proti Radomljam, vse v svojih rokah. "Ne glede na neprijetno situacijo imamo v klubu pripravljeno rešitev in smo maksimalno motivirani za tekmo, na kateri bomo storili vse, da bi na pravi način odgovorili na takšne in drugačne distrakcije," še pišejo na uradni spletni strani murskosoboškega prvoligaša. Glede na poškodbo prvih dveh vratarjev in Zalokarjev suspenz bo v golu stal nekdo iz Murinega podmladka. Na voljo sta kadet Vid Šumenjak in (ali) mladinec Lan Erjavec ...



Mura se sicer z Olimpijo na daljavo bori za tretje mesto na lestvici. Obe ekipi že imata zagotovljene evropske nastope, tako kot seveda Maribor in Koper, Ljubljančani pa bodo za konec sezone igrali v Celju.