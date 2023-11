Žalosten zaključek velike nogometne kariere

"Skoraj gotovo gre za poškodbo Ahilove tetive. To je zelo težek trenutek. Nisem si predstavljala, da se bo zadnja tekma tako odvila. Toda hvala vsem, ki so bili del mojega nogometnega popotovanja," je v solzah dejala Megan Rapinoe za televizijo CBS Sports po tekmi.

Na stadionu Snapdragon je bila Megan Rapinoe sama in ni bilo nobene igralke okrog nje, ko se je zrušila na zelenico. Gledalci so zadrževali dih, ko je pritekla zdravniška ekipa in jo oskrbela.

Po nekaj minutah posredovanja medicinskega osebja je vstala in odšepala z igrišča ob ovacijah gledalcev. Že pred tem je povedala, da bo to njena zadnja tekma na poklicni nogometni poti. "Ta je bila izredna in zagotovo, če bi imela to možnost, je tudi sama ne bi spisala na drugačen način, kot se je v resnici odvijala," je še povedala Rapinoejeva.

Nogometašica, ki je po vsem svetu znana tudi po svoji predanosti skupnosti LGBTQ+, je z ameriško reprezentanco postala olimpijska prvakinja leta 2012 in osvojila svetovni naslov v letih 2015 in 2019. Leta 2019 je prejela Fifino nagrado za najboljšo nogometašico na svetu.