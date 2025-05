Žalostna novica za pristaše Interja: Umrl nekdanji predsednik

Ernesto Pellegrini je bil predsednik Interja iz Milana 11 let, v tem obdobju pa je močno zaznamoval zgodovino nerazzurrov in pustil močan pečat. Leta 1984 je kupil klub od takratnega lastnika Ivana Frizzolija, v njegovem obdobju pa je Inter začel množično kupovati tuje zvezdnike, predvsem največje predstavnike nemškega nogometa. Tako so barve nerazzurrov branili Karl Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Andreas Brehme in Jürgen Klinsmann.