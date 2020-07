Žalostna usoda: ugasnil klub, ki je dal Modrića, Subašića in Vrsaljka

Zadar je bil v aktualni sezoni tretje hrvaške lige Jug po 18 tekmah na šestem mestu. Pred mesecem dni Zadrčani zaradi neporavnanih finančnih obveznosti sprva niso dobili licence za nastopanje v drugi hrvaški ligi, v torek pa je klub uradno naznanil konec svojega obstoja. V izjavi za javnost so pojasnili, da občina kot glavni finančni podpornik ne namerava več financirati kluba, niti ga logistično podpirati, čemur so sledili tudi ostali sponzorji. Dolg Zadra naj bi sicer znašal preko milijona evrov.

V Zadru se je po propadu nekdanjega prvoligaša že rodil nov klub, HNK Zadar, ki bo prevzel večino mladinske šole svojega predhodnika in tudi nekaj nogometašev prve ekipe, pa poroča index.hr.

NK Zadar sicer nikoli ni bil eden od uspešnejših klubov pri naših južnih sosedih, vendar je njihovi reprezentanci dal kar tri pomembne člene, ki so vsi nastopili na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ko je Hrvaška nenadejano prišla do srebra. Luka Modrić, Danijel Subašić in soigralec Jana Oblakapri Atletico Madridu Šime Vrsaljko so vsi svoje prve nogometne korake storili prav v Zadru.

Zanimivo je tudi to, da je NK Zadar na začetku trenerske poti med letoma 1989 in 1991 vodil Ante Čačić, ki je kasneje vodil Maribor in Dinamo Zagreb.